Commande publique à La Réunion : développer l’achat environnementalement et socialement responsable

Le premier comité plénier de l'année du Haut conseil de la commande publique de La Réunion (HCCP) s'est tenu ce mercredi 12 février 2025, sous la présidence de Serge Hoareau, président du HCCP, en présence de Patrice Latron, préfet de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué

L’objectif du haut conseil de la commande publique de La Réunion est de favoriser la relation entre donneurs d’ordre publics et entreprises et développer l’achat public environnementalement et socialement responsable.

Pour ce faire, plusieurs actions seront prioritaires en 2025 :

- Suivi et évolution de la charte des délais de paiement mise en place en 2024 par l’État ;

- Concrétisation d’une plate-forme numérique regroupant l’ensemble des offres de la commande publique locale ;

- Développement des circuits courts pour valoriser le développement de l’activité économique de proximité ;

- Promotion des clauses sociales et environnementales dans les marchés ;

- Facilitation du développement de la commande publique innovante.

Le comité a également été l’occasion de présenter et valoriser les actions des partenaires du réseau :

- La stratégie du bon achat (SBA) : association regroupant 45 membres publics et privés en vue de favoriser l’accès des PME/TPE à la commande publique en mettant en relation les acheteurs publics, les organisations professionnelles et les entreprises autour de conventions d’objectifs ;

- Le Guichet Vert, financé par l’État et porté par la maison de l’emploi du nord (MDEN) pour accompagner les acheteurs dans l‘intégration de clauses environnementales dans leurs marchés publics (obligation pour tous les marchés en 2025) ;

- Le club relations fournisseurs achats responsables (RFAR) qui regroupe une dizaine de membres signataires d’une charte pour inciter les entreprises à adopter des pratiques responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs.

Lors du comité, ont été également remis les deux Trophées de l’Achat Responsable 2024 à la commune de Saint-Denis et au Territoire de l’Ouest qui ont été récompensés pour leur politique d’achat responsable exemplaire au service du territoire et de sa population.