Consommation : les prix ont augmenté de 2,1% en un an

En septembre 2024 à La Réunion, l’indice des prix à la consommation a reculé de -0,8%) après une hausse de 0,2% en juillet. "Avec +2,1% sur un an, l’inflation a augmenté davantage à La Réunion qu’au niveau national (+1,1%)" indique l'Insee ce jeudi matin 24 octobre 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

En septembre 2024, par rapport au mois d’août, l’indice des prix à la consommation baisse de 0,8% à La Réunion. En septembre, les prix de tous les grands postes de consommation diminuent. Au niveau national, les prix baissent de 1,2% sur un mois en septembre, soit le plus fort recul depuis le début de la série en 1990, en raison notamment du retour à la normale de certains tarifs après les vacances d’été et les jeux Olympiques et Paralympiques.

En lien avec la période de soldes, les prix des produits manufacturés baissent de 1,4% en septembre après deux mois de stabilité. Les prix de l’habillement et chaussures reculent de 6,2%, ceux des produits de santé sont stables et les prix des autres produits manufacturés baissent de 0,5%.

En septembre, les tarifs de l’énergie repartent à la baisse (-2,1%), sous l’effet du recul des prix des produits pétroliers (-3,8%) : le prix du litre d’essence baisse de 7 centimes et celui du gazole de 5 centimes. Les prix de la bouteille de gaz, bénéficiant toujours des aides locales, et de l’électricité sont stables.

Les prix des services diminuent également (-0,3%) en septembre, après deux hausses consécutives en juillet et août. Cette baisse est portée principalement par celle des prix des services de transports (-3,6%), dans l’aérien exclusivement. Les prix des services de santé baissent de 0,9%.

Ceux des loyers, eau, et enlèvement ordures ménagères, des services de communications et des autres services sont stables.

Les prix de l’alimentation baissent de 0,4 % en septembre. Les prix des produits frais reculent de nouveau (-1,1 %), et ceux des autres produits alimentaires baissent de 0,3%.

En septembre, les prix du tabac diminuent de 0,2%.

- Et comparé à l'Hexagone... -

Sur un an, de septembre 2023 à septembre 2024, l’indice des prix à la consommation augmente davantage à La Réunion (+2,1%) qu’au niveau national (+1,1%). À La Réunion, l’inflation en glissement annuel est moins élevée en septembre qu’en août (+2,7%), et demeure moindre qu’en début d’année où elle dépassait les 4%.

Au niveau national, l’inflation annuelle ralentit également par rapport à août, où elle s’élevait à +1,8%. Sur un an, en septembre, les prix des services, de l’alimentation et des produits manufacturés croissent plus fortement à La Réunion qu’au niveau national.

Les prix de l’énergie baissent moins qu’au niveau national et ceux du tabac augmentent quasiment autant à La Réunion qu’en France

Sur un an, les prix des services augmentent davantage à La Réunion(+3%) qu’au niveau national (+2,4%). Les services pèsent pour près de la moitié de la consommation des ménages.

La hausse des prix des services est due notamment à celle des prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères (+5,7%), plus importante qu’au niveau national (+2,7%). Les prix des services de communications augmentent à La Réunion (+2,6 %) et reculent au niveau national (-11,3%).

Les prix des services de transports croissent aussi sur un an sur l’île (+1,7%), mais moins qu’au niveau national (+2,3%). Ceux des services de santé baissent autant à La Réunion (-0,5%) qu’au niveau national. Les prix des autres services augmentent encore en septembre (+3,1% après +2,5% en août) mais la hausse de leurs prix reste en deçà de leur augmentation sur un an en France (+3,7%).

Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent plus fortement à La Réunion qu’au niveau national (+3,5% contre +0,5%).

L’alimentaire pèse pour 16% dans le budget des ménages réunionnais. Les prix des produits frais restent à La Réunion très supérieurs à ceux de septembre 2023 (+13,7%), un différentiel plus marqué qu’au niveau national (+2,6%). Hors produits frais, les prix de l’alimentation augmentent de 2,1% sur un an à La Réunion (+0,1% en France).

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent à La Réunion (+0,6 %) alors qu’ils baissent au niveau national (-0,3%). Les produits manufacturés représentent 29% du budget des ménages réunionnais.

Sur un an, les prix de l’habillement et chaussures baissent de 0,4% à La Réunion (-0,2% en France), ceux des produits de santé reculent sur l’île (-0,4%) comme au niveau national (-1,1%).

Hors habillement, chaussures et produits de santé, les prix des produits manufacturés augmentent à La Réunion (+0,9 %), alors qu’ils baissent légèrement au niveau national (-0,1 %).

Sur un an, les prix de l’énergie reculent moins à La Réunion qu’en France (-1,4% en septembre contre -3,3%). Cette baisse est portée par celle des prix des produits pétroliers (-8,6% à La Réunion, -14,2% au niveau national), alors que les prix de l’électricité augmentent sur un an de 9,2 % à La Réunion et de 9,4% en France.

Sur un an, les prix du tabac augmentent de 8,4% à La Réunion (+8,7% au niveau national).