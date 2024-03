Contrôles routiers : le scootériste roulait à 114 km/h, son permis a été suspendu

Ce samedi 2 mars 2024, "les motocyclistes de la Brigade de gendarmerie motorisée de Saint-Paul ont constaté 5 infractions à la vitesse sur la RN 1A entre Saint-Paul et Boucan Canot entre 21h30 et 00h30. Le pilote d'un scooter a été controlé à la vitesse de 114 km/h alors que la vitesse est limitée à 50 km/h. Son permis de conduite lui a été retiré immédiatement et son scooter a été immobilisé", indique les effectifs de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière du Sud-Océan-Indien (photo rb/www.imazpress.com)

"Le samedi 2 mars 2024, les motocyclistes de la Brigade de gendarmerie motorisée de Saint-Paul contrôle sur la RN.3, secteur de Bourg-Murat. le pilote d'un cyclomoteur (15 ans) qui circule à la vitesse de 86 km/h au lieu de 45 km/h autorisée.

Dans un premier temps, le jeune pilote refuse d'obtempérer aux gestes d'arrêt et prend la fuite. Il est intercepté 2 kilomètres plus loin. Son deux-roues a été saisi dans l'attente d'une éventuelle destruction, cet engin ayant subi d'importantes", indique également les effectifs de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière du Sud-Océan-Indien



Les effectifs de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière du Sud-Océan-Indien ont réalisé sur le département 14 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du vendredi 1er au dimanche 3 mars 2024 permettant de relever 111 infractions. De leur côté les policiers de la Direction Territoriale de la Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 15 opérations permettant de relever 122 infractions.

15 délits ont été relevés par la police :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 8

(taux compris entre 0.66 et 0.97 mg/l d'air expiré)

- Conduite sous l’emprise de stupéfiants : 1

- Défaut de permis de conduire : 4

- Défaut d'assurance : 2

64 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 107 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Excès de vitesse inférieur à 50 km/h ou défaut de maîtrise de la vitesse : 54

- Feu rouge / Stop / Priorité : 1

- Défaut de contrôle technique :10

- Défaut de Brevet de Sécurité Routière : 2

- Défaut d'équipement : 3

- Défaut de port de la ceinture de sécurité : 1

- Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation : 9

- Franchissement de ligne continue : 1

- Autres : 26

111 infractions relevées par les gendarmes :