Crise de l'eau : pour Joé Bédier, "les coupures ne doivent pas devenir une norme"

Ce lundi 24 février 2025, une réunion d'urgence a eu lieu à la sous-préfecture de Saint-Benoît en présence de la mairie de Saint-André, sur la problématique de l'eau qui touche les 22.000 foyers de la commune de l'est. Cette rencontre a mis en lumière "des défaillances structurelles inacceptables, notamment l’absence de protocole de réparation d’urgence pour le captage de Bras des Lianes, principale ressource en eau de la commune", indique la municipalité. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Le maire a rappelé avec fermeté qu’il était inconcevable que les habitants de Saint-André soient pénalisés alors même que les conditions de pluviométrie sont favorables. "Le régime de coupures ne doit pas devenir une norme. Tous les acteurs compétents doivent impérativement se mettre en ordre de marche pour éviter la répétition de cette situation", a déclaré Joé Bédier.

- Un manque d’investissement chronique et des responsabilités floues -

Le constat est sans appel : les infrastructures datant des années 80-90 n’ont jamais bénéficié des investissements nécessaires pour garantir un approvisionnement en eau potable sécurisé et fiable. Cette réunion a également révélé un flou inacceptable sur les périmètres d’intervention, notamment en ce qui concerne le délégataire CISE et la SPL Énergies Réunion.

Joé Bédier a été clair : la responsabilité de l’eau potable incombe pleinement à la Cirest, et son exécutif actuel n’est pas à la hauteur des enjeux. "L’ARS a confirmé que la Cirest est l’autorité compétente en la matière et qu’elle doit assumer pleinement ses responsabilités. Aujourd’hui, elle n’a pas les moyens d’intervention nécessaires pour sécuriser l’approvisionnement en eau de nos administrés. Cela est inadmissible" a-t-il affirmé.

- "Priorité absolue : assurer l’eau à Saint-André" -

Le maire de Saint-André a exigé une clarification immédiate des rôles et des responsabilités de chaque acteur impliqué. "La desserte en eau de Saint-André est une priorité absolue. Les querelles de périmètres d’intervention et le manque de coordination ne peuvent plus perdurer. J’appelle la CIREST à sortir de son immobilisme et à agir sans délai pour aboutir à la signature de cette convention d’intervention.

Joé Bédier et l’équipe municipale réaffirment leur engagement total pour défendre les droits et les intérêts des habitants de Saint-André. "Nous serons toujours présents pour garantir à nos administrés la défense de leurs intérêts. La situation actuelle est inacceptable et ne peut plus durer". Nous avons sollicité par courrier la Cirest pour un renforcement des moyens de production notamment via celui de Bras des Citronniers.

"Nous ne lâcherons rien car l’eau est une ressource vitale et la continuité de service public doit être assurée."