Crise énergétique : la préfecture rappelle ses "mesures exceptionnelles pour le secteur agricole"

Dans le cadre de la crise énergétique liée au conflit au Moyen-Orient, le Gouvernement "poursuit l’accompagnement du monde agricole grâce à des mesures spécifiques", souligne la préfecture ce jeudi 28 mai 2026. Des aides aux carburants ainsi que des reports de cotisations ont été décidés. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour faire face à une volatilité persistante du marché de l’énergie, entraînant une hausse des coûts du carburant, le Gouvernement a décidé, dès le 23 mars 2026, la mise en place de mesures exceptionnelles de soutien en faveur des exploitants agricoles directement affectés dans la conduite de leurs activités.

Ainsi, plusieurs dispositifs sont mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire (MAASA) :

- Deux aides au carburant pour les exploitants agricoles ou acteurs du secteur agricole utilisant du gazole non routier (GNR) :

• Prise en charge des droits d’accise sur le gazole non routier (GNR) pour le mois d'avril, pour un montant de 14 millions d'euros ;

• Remboursement de 15 centimes par litre sur le GNR au mois de mai, pour un montant de 53 millions d'euros.

- Report des cotisations et contributions sociales, via la Mutualité Sociale Agricole (MSA);

- Prêt flash carburant pour les entreprises (individuelles, TPE ou PME) dans les secteurs de la pêche, du transport et de l’agriculture.

Les services de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF), aux côtés de la chambre d’agriculture se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Plus d’informations sur : www.aides-carburant.gouv.fr et www.agriculture.gouv.fr



