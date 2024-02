Cyberattaques : un exercice de gestion de crise pour protéger notre système de santé

Face à la multiplication des attaques informatiques qui touche les hôpitaux publics sur le territoire national, le 7 et 8 février 2024 les services de l’État ont participé à un exercice de gestion de crise en lien avec d’autres acteurs de santé. L’objectif : tester la capacité de réponse des différents acteurs à des cyberattaques de grande ampleur impactant la prise en charge et la continuité de soin des patients et des usagers (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Aujourd’hui, le niveau de menace cyber auquel la France est confrontée impose à tous les acteurs une réaction adaptée à la hauteur des enjeux, pour éviter une désorganisation de notre système de santé. Il y a quelques semaines, une nouvelle cyberattaque est survenue à l'hôpital d'Armentières (59), avec comme conséquence la fermeture des urgences pendant 24 heures.

La Réunion n’est pas épargnée. En février 2023, c'était le Centre hospitalier de La Réunion qui avait été victime d'une cyberattaque. "Mais une détection précoce avait permis d’assurer la continuité des soins", indique la préfecture dans son communiqué.

- Un exercice pour protéger les données des Réunionnais -

L’impact d’une cyberattaque peut avoir des conséquences allant au-delà des limites de la structure touchée : prises en charge des patients par les urgences, protection des usagers, acheminement des patients vers des établissements de repli…

À l’initiative de la préfecture et de l’ARS, La Réunion est le premier territoire à expérimenter cet exercice dont les objectifs sont multiples :

- tester le dispositif de réponses des établissements de santé du groupement hospitalier de territoire et ainsi tester le fonctionnement des cellules de gestion de crises au sein de l’ARS et de la préfecture ;

- renforcer la coordination des différents acteurs impliqués dans la gestion coordonnée d’une situation exceptionnelle liée à une cyberattaque ;

- évaluer la coordination entre structures de soins dans le cadre d’un évènement affectant le système de santé ;

- tester la résilience du système de santé réunionnais face à une situation exceptionnelle pouvant affecter durablement plusieurs établissements et engendrer sa désorganisation.

Le préfet de La Réunion et le Directeur général de l’ARS remercient l’ensemble des acteurs et professionnels de santé mobilisés dans le cadre de cet exercice. Ils ont su montrer leur investissement à tous les niveaux pour garantir la continuité de notre système de santé. Cet exercice a permis d’identifier les forces et les points d’amélioration de l’organisation en gestion de crise.

Il s’agit désormais de travailler conjointement à renforcer les actions. Ce sujet fera l’objet de nouveaux exercices en 2024.

