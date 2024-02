Cyclone Belal : rappel des échéances pour déclarer son sinistre

À la suite du passage du cyclone Belal et des évènements climatiques qui ont suivi, les dispositifs fonds de secours outre-mer (FSOM) et reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (CATNAT) ont été activés afin d’accélérer les procédures d’indemnisation des sinistrés. La préfecture rappelle les échéances pour déclarer vos sinistres (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

• Dispositif CATNAT : pour les assurés (particuliers, entreprises, collectivités et agriculteurs)



Les assurés disposent de 30 jours dès la publication de l’arrêté interministériel pour déclarer leur sinistre auprès de leur compagnie d'assurance. Il est également conseillé de faire sa déclaration auprès de mairie.





• Dispositif FSOM : pour les non-assurés et les biens non assurables (particuliers, entreprises à caractère artisanal ou familial, collectivités territoriales et agriculteurs)

Chaque sinistré doit faire une déclaration en mairie (ou auprès de la chambre d’agriculture ou des organisations de producteurs pour les agriculteurs).





Pour plus d’informations retrouvez les détails de chaque procédure et les formulaires de demande sur ce lien.