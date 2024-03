Le cyclone Gamane s’abat sur Madagascar

Gamane a atteint le stade cyclone dans la nuit du mardi 26 mars au mercredi 27 mars 2024. En tout début de matinée, il est entré sur Madagascar par la côte nord-est, dans la province de Diego Suarez. "La partie la plus intense de ce cyclone de petite dimension commence à frapper les terres malgaches au nord de Vohémar", indique Météo France. Des pluies très intenses s'abattent sur cette zone. Elles pourraient générer des inondations et des glissements de terrain, préviennent les météorologues. Les rafales de vent atteignent les 215 km/h. À 4h ce mardi matin, l’œil se trouvait à moins de 20 km du littoral malgache. Le système se trouve à 1.055 km au nord-nord-ouest de La Réunion. Aucune alerte cyclonique n'est prévue pour les prochaines 72 heures (Photo : www.mtotec.com)

Ce mercredi, Gamane est "dans le haut du stade de cyclone tropical et proche du stade de cyclone tropical intense, à proximité nord de Vohémar (région Sava, province de Diego Suarez)", informe Météo France.

"Des vents localement dévastateurs vont continuer à se produire près de la zone d'atterrissage ce mercredi, s'atténuant en cours de nuit suivante" prévoient les météorologues.

"Des pluies très intenses vont concerner la province de Diego Suarez et le nord de la province de Tamatave ce mercredi et jeudi (parfois loin de la zone d'atterrissage), pouvant générer des inondations et des glissements de terrain" disent encore les prévisionnistes.

Des vagues et des submersions dangereuses pourraient aussi concerner le littoral près de la zone d'impact ce mercredi.

Les habitants des provinces malgaches concernées sont invités à la plus grande prudence face à ce cyclone dangereux et à se conformer aux consignes des autorités locales.

Une accalmie progressive devrait se dessiner à partir jeudi ou vendredi sur Madagascar suite à l'affaiblissement du système au passage des terres.

Concernant la fin de la semaine, la prévision devient extrêmement incertaine.

Plusieurs scénarios sont pour l'heure possibles selon Météo France : dissipation définitive dans les terres ou ressortie sur l'océan sous une forme plus ou moins affaiblie. "La confiance dans une trajectoire s'orientant en cours de week-end vers les Mascareignes est assez moyenne, mais ce scénario reste privilégié actuellement"indique Météo France

En raison de ces très fortes incertitudes, il est bien trop tôt pour prévoir d'éventuels impacts sur les îles soeurs.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

Dépression sur terre



Centre positionné le 28/03 à 04h locales, par 14.2 Sud / 49.1 Est.

Zone perturbée



Centre positionné le 29/03 à 04h locales, par 15.9 Sud / 50.2 Est.

Tempête modérée



Centre positionné le 30/03 à 04h locales, par 16.6 Sud / 52.3 Est.

Dépression



Centre positionné le 31/03 à 04h locales, par 17.6 Sud / 54.1 Est.

Dépression se comblant



Centre positionné le 01/04 à 04h locales, par 18.6 Sud / 55.0 Est

