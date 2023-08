Danone nations cup à Saint-Paul : 2.000 marmailles attendus sur les terrains

La Danone nations cup revient à Saint-Paul. Du dimanche 12 août au dimanche 12 novembre 2023. En collaboration avec la ligue Réunionnaise de Football, l’événement attend 150 équipes et 2 000 enfants passionnés de Football, âgés de 10 à 12 ans au sont attendus au stade Paul Julius Benard. "Cette année encore, la Danone Nations Cup soutient les principes de diversité et d’inclusion en organisant un tournoi 100 % féminin. Cet engagement reflète le développement du football féminin à La Réunion" indiquent les organisateurs du tournoi dans le communiqué que nous relayons ci-dessous (Photo: Pep's)

La Danone Nation Cup est une compétition de football internationale pour les enfants âgés de 10 à 12 ans qui vise à promouvoir les valeurs du sport, de la santé et du bien-être, tout en favorisant le développement des jeunes talents du football.

À la Réunion, la compétition se déroulera du 20 août au 12 novembre, avec en point d’orgue la grande finale régionale qui se tiendra le 12 novembre et pour la première fois sur le stade Paul Julius Benard à Saint-Paul.

Depuis son lancement, la Danone Nations Cusp a gagné en popularité, devenant un rendez-vous incontournable pour les jeunes footballeurs(euses) de l'île.

Cet événement est bien plus qu'un simple tournoi sportif ; il incarne les valeurs de respect, de solidarité, de fair-play, et d'esprit d'équipe, tout en favorisant un environnement positif et bienveillant pour l’épanouissement de ces jeunes sportifs. A ce titre, les joueuses et joueurs les plus fair-play se verront remettre le prix French Bee du fair play afin de récompenser leur bon comportement sur le terrain.

En collaboration avec Réunion La Première, La Danone Nation Cup organise pour la seconde année consécutive "le challenge tirs au but Réunion la 1ère". À l'occasion des phases finales de secteurs, les équipes prendront part à des séances de tirs au but. Les meilleures d’entre elles seront récompensées lors de la grande finale.

C’est la Portoise Fanny Hoarau, défenseuse de deuxième division au RC Strasbourg qui sera la marraine du tournoi féminin. Elle a remporté la médaille d'or aux Jeux des Îles et a été championne du monde universitaire en 2015. Elle est aujourd’hui un exemple à suivre pour toutes les jeunes réunionnaises.

Le parrain, Ludovic Ajorque, Saint-Josephois, joueur au FSV Mayence, accompagnera les équipes masculines. Familier de la Danone nations cup, il a été champion du monde de la compétition en 2006.

La compétition sera l'occasion de couronner les champions et championnes régionaux qui se verront offrir un voyage à Paris offert par French Bee et Danone Réunion. Ce voyage s’annonce d’ores et déjà riche en rencontres, en découvertes et en émotions.

"La compétition porte les valeurs de l’entreprise : un mode de vie sain ou encore l’inclusion, à l’image du "challenge solidaire" qui se traduit par des collectes organisées en partenariat avec la Banque Alimentaire des Mascareignes. Entre compétition sportive, inclusivité et entraide, l’édition 2023 promet encore d’être spectaculaire." conclut François Gillet, Directeur de Danone Réunion.

