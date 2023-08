Pour ce mardi 29 août 2023, après une belle matinée, Matante Rosina observe les nuages qui arrivent en douce depuis le Sud. Les petites pluies décident de danser un peu partout, surtout vers le Sud et au cœur de l'île. Le vent, lui, se réveille du côté de l'Est-Sud-Est le matin, et se tourne vers le Sud-Est dans l'après-midi, en soufflant un peu plus fort. (photo rb/www.imazpress.com)