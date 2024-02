De nouveaux gardiens d'immeubles pour assurer la politique de proximité

Le recrutement de gardiens d’immeubles au sein de leurs résidences est un axe prioritaire de qualité de service et de proximité pour les trois bailleurs sociaux de l’île. En 2023, la Semader, la Sidr et la Shlmr se sont engagées dans un dispositif de formation et de recrutement de gardiens d’immeubles, en partenariat avec l’AFPOLS et France Travail. Ce mercredi 14 février 2024, les 24 apprenants ont reçu les résultats de leurs examens et tous se sont vus remettre leur certification de gardiens d’immeubles des mains des bailleurs sociaux et des partenaires de la formation. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Ce dispositif permet à des demandeurs d’emplois d’être formés et accompagnés pendant plus d’un an par les équipes de proximité des bailleurs sociaux et de confirmer leur motivation professionnelle pour le métier de gardien d’immeubles.

Il comprend plusieurs étapes clés :

- des sessions d’information collective avec des candidats pré-identifiés par France Travail et l’AFPOLS.

- des entretiens avec une sélection de candidats avec France Travail, l’AFPOLS et les bailleurs sociaux.

- une formation de 2 mois en entreprise pour apprendre les bases du métier de gardien d’immeuble.

- un recrutement en contrat de professionnalisation de 12 mois en alternance, encadré par un tuteur, avec à l’issue, l’obtention d’une certification nationale.

Ainsi, en mars 2023, 25 personnes (22 en recherche d’emploi et 2 salariés de la SHLMR) ont intégré les agences des trois bailleurs sociaux pour leur contrat de professionnalisation, avec pour perspective une embauche en CDI.

Les examens se sont déroulés du 07 au 13 février 2024 ; ils sont composés de différentes épreuves comme des études de cas pratiques (état des lieux, nettoyage, constat de désordres) ainsi que des mises en situation avec des jeux de rôles sur des thématiques concrètes avec des locataires.

- 100% de réussite ! -

"Une formation dense et complète" a témoigné Yaël, 32 ans, co-major de promotion ; "je ne pensais pas qu’il fallait autant de connaissances techniques sur le patrimoine et le nettoyage pour être gardien d’immeuble". Un métier qu’il a "tout de suite aimé, dès le 1er jour, surtout les relations avec les gens".

Eric, co-major de promotion avec Yaël, est un ancien gendarme à la retraite. C’est France Travail qui l’a identifié et lui a proposé la formation de gardiens d’immeubles. "Mon papa était gardien d’aéroport, je connaissais un peu ce milieu. La 1ere journée d’immersion m’a tout de suite motivé, c’est un métier fait pour moi. Je me sens beaucoup plus utile aujourd’hui".



Le gardien d’immeubles, relais incontournable de la gestion de proximité, représente quotidiennement le bailleur social auprès des locataires. Il assure et coordonne l’ensemble des services rendus aux locataires. Métier de contact et de lien social par excellence, le gardien d’immeubles fait le lien entre les habitants, leurs besoins, et les professionnels extérieurs.

Les tâches qui lui sont confiées peuvent varier d’un site à l’autre, compte tenu de la diversité des quartiers et des modalités d’organisation de chaque bailleur. Le nettoyage quotidien du cadre de vie des locataires reste une mission incontournable du métier.

Professionnaliser les gardiens, c’est leur donner les outils et méthodes pour traiter les situations qu’ilsrencontrent au quotidien et ainsi pouvoir donner du sens à leurs activités. Représenter le bailleur sur les groupes d’immeubles, apporter les premières réponses aux habitants, entretenir, observer et signaler, constituent les activités cœur de métier.

La gestion de proximité, centrée sur la qualité de service, tend à faire évoluer le métier vers plus d’implication du gardien dans les projets locaux et en fait un acteur à part entière.

Les gardiens d’immeubles doivent pouvoir intervenir auprès d’une population aux parcours de plus en plus complexes. C’est un métier d’avenir à La Réunion qui fait appel à une réelle polyvalence technique, réglementaire et relationnelle.

- Nouvelle promotion 2024-2025 -

Si la date du 14 février 2024 marque la fin de ce parcours de formation et une nouvelle vie professionnelle pour les 24 diplômés, elle ouvre également le démarrage d’une nouvelle promotion 2024-2025.

En effet, ce mercredi 14 février, une nouvelle campagne de recrutement a commencé avec 2 séances d’information collective organisées dans les locaux de France Travail à Saint-Denis, en partenariat avec l’AFPOLS. 130 demandeurs d’emploi ont été pré-identifiés et ont été informés sur ce parcours de formation.

Dès le 15 février, des entretiens seront menés avec des candidats pré-sélectionnés par France Travail et l’AFPOLS et les représentants des 4 bailleurs sociaux inscrits dans ce dispositif : la SEMADER, SIDR, SHLMR et la SODIAC.

Dès le mois de mars, les personnes choisies suivront 6 semaines d’immersion en entreprise et de formation théorique pour découvrir le métier de gardien d’immeuble. Ensuite, ils intégreront les effectifs des 4 bailleurs sociaux avec un contrat de professionnalisation de 12 mois en alternance. A l’issue de la formation certifiante, l’ambition du dispositif est de proposer, une nouvelle fois, des contrats à durée indéterminée aux diplômés.