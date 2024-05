Décathlon : le Dionysien Téo Bastien 3ème du meeting international de Brescia en Italie

Le Dionysien Téo Bastien a réalisé un décathlon prometteur le week-end dernier en Italie pour sa rentrée, lui qui espère décrocher une sélection aux prochains championnats d’Europe à Rome. Nous publions le communiqué ci-dessous (photo DR).

Après une saison dernière difficile (un seule décathlon terminé en mai), un hiver écourté, la rentrée de Téo Bastien était attendue le week-end dernier à Brescia (Italie) à l’occasion du Multistars, un meeting d’épreuves combinées niveau or du circuit World Athletics.

Le Réunionnais du RC Arras n’a pas déçu dans des conditions météorologiques inattendues en cette période de l’année. Pluie et fraicheur l’ont en effet accompagné pendant une bonne partie de ses 10 épreuves en Lombardie, ce qui ne l’a pas empêché de flirter avec son record personnel établi à Montpellier en mai dernier (7 976 points).

Au final, l’ancien élève de Cédric Lopez a pris la troisième place avec 7 963 points, non sans avoir espéré franchir la barre des fameuses 8 000 unités et remporter l’épreuve finalement enlevée par le Belge Hauttekeete (8 020 pts) devant l’Estonien Lillemets (7 971).

En tête avant l’ultime épreuve, le 1 500 m, que Téo a coincé terminant son effort en 5’02’’75. Il lui aura manqué 10 secondes pour réaliser un joli coup double (victoire et record).

- "Les 8 200 points peuvent arriver vite" -

Au moment de rembobiner le film des dix épreuves, son entraineur Gaetan Blouin se montre d’abord enthousiaste sur les progrès de son poulain. « Il a passé quelques étapes supplémentaires à la perche (5,05 m) et sur les trois lancers (13,84 au poids, 43,49 m au disque et 56,98 m au javelot) où il a établi quatre records personnels en décathlon. Sur ce week-end, on a vu ses deux points de faiblesse : le 1 500 m et le 400 m (50’’10). Mais si tout s’enchaine bien, il y a de belles choses à aller chercher. Les 8 200 points peuvent arriver vite si les conditions sont favorables », analyse-t-il.

Téo partage ses impressions. "On n’a peut-être pas assez couru dans la préparation", poursuit-il, évoquant deux bons stages récents au Portugal et à Boulouris. "Pour le 1 500 m, j’avais peut-être laissé trop de gaz à la perche (record battu de 15 cm). J’ai eu hélas aussi ce trou à la hauteur (1,95 m alors qu’il a déjà sauté 2,10 m). Avec la pluie, il y a eu une grande pause après la longueur (7,82 m) et pendant le poids. Je ne me suis pas réchauffé correctement. J’ai sauté sur un faux rythme avec zéro vitesse. Mais, au final, le travail paye ", sourit-il, prêt à repartir au combat dans sa quête d’une qualification aux championnats d’Europe à Rome en juin.

Son résultat italien, qui aurait pu être meilleur si il n’avait pas couru son 100 m avec un vent défavorable de 1,7 m/sec (11’’04) ou disputé le 110 m haies par 12 degrés (14’’51), lui a permis de glaner neuf places au ranking européen où il pointe désormais au 24e rang, soit pile poil le nombre de places pour Rome.

Mais le fiston de David et "Nénette" sait que cela ne suffira pas. Il lui faudra aller encore plus vite, plus haut et être plus fort à Oyonnax les 18 et 19 mai lors des championnats de France, compétition qui pourrait voir Kevin Mayer, le recordman du monde de la spécialité, venir chercher sa qualification olympique.

"Sa présence pourrait créer une dynamique vers le haut", souligne son coach. Et profiter donc à Téo qui voudra se rapprocher des 8 200 points d’une qualification directe européenne.