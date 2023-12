Décès de Guy Hoareau : ses funérailles auront lieu ce mercredi

Ce mardi après-midi, le père Guy Hoareau a été formellement identifié par l’autopsie légale. "Nous sommes à la fois très tristes de le perdre, et en même temps, nous pouvons maintenant préparer ses funérailles qui auront lieu ce mercredi à la paroisse de Sainte-Clotilde à 10h" indique monseigneur Chane-Teng.

"Un grand merci à notre confrère le père Josep. Lekundayo et aux paroissiens qui préparent dès à présent l’accueil des fidèles et cette célébration. Merci également à la paroisse de saint-Jacques et au père Clotaire qui l’avaient accueilli il y a quelques mois de cela. Il n’y aura malheureusement pas de veillée en raison de la dégradation avancée du corps" écrit l'évêque.

"Le couleur liturgique sera le blanc : nous sommes dans l’Octave de Noël et c’est aussi la couleur de la résurrection. Merci aux différents services publics qui nous ont permis d’identifier et de retrouver Guy. Nous prions ce soir de manière spéciale pour Guy et pour sa famille" conclut-il.