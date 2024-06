Journées de l'archéologie : des animations poour faire (re) découvrir le patrimoine de La Réunion

Du 14 au 16 juin 2024, se dérouleront les journées européennes de l'archéologie organisées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (l’Inrap) sous l’égide du ministère de la Culture. L’occasion de découvrir des manifestations partout en France. À La Réunion, tous les acteurs de l’archéologie se mobilisent afin de partager leurs connaissances, leurs métiers et leurs découvertes. Du nord au sud de l’île, 13 partenaires proposent un programme riche et diversifié. (Photo : www.imazpress.com)

Au programme :

- À Saint-Philippe, la mairie et le service régional de l’archéologie (SRA) de la DAC de La Réunion, l’Inrap, La Ligue de l’enseignement et la DAAC offrent de nombreuses activités pour petits et grands sur le site réaménagé du Puits des Anglais à l’occasion de la présentation pérenne des résultats scientifiques de la fouille conduite sur le site en 2020 par l’Inrap.

- À Sainte-Marie, la médiathèque Anne Mousse et la Confrérie des gens de la mer présentent une exposition "Les profondeurs du passé" qui vise à partager les observations d'un certain nombre de vestiges sous-marins observés au cours de ces dernières années autour de l'île de La Réunion.

Toujours à Sainte-Marie, le collège Adrien Cernaux met en lumière la réalisation de son projet lié à l’archéologie.

- À Sainte-Suzanne, le lycée Bel Air et la médiathèque Aimé Césaire présentent l’exposition "Des archéologues à travers l'objectif !" et l’ "Archéocapsule de l’esclavage colonial".

- À Saint-Denis, la bibliothèque Alain Peters propose l’exposition "Vous avez dit archéologie ?" et l’ "Archéocapsule des sexes" qui s’intéresse aux inégalités entre femmes et hommes à travers les données matérielles de l’archéologie.

- Au Tampon, la bibliothèque universitaire présente l’"Archéocapsule des migrations" sur les vestiges témoignant de l’histoire et de la diversité du peuplement que les archéologues mettent au jour et questionnent.