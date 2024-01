Des dégradations relevées à l'Entre-Deux après le passage du cyclone

Le maire de l'Entre-Deux Bachil Valy ainsi que les pompiers du SDIS sont allés en reconnaissance dès la levée de l'alerte violette. Ils ont constaté un certain nombre de désordres sur le réseau routier, téléphonique et électrique". EDF, Orange et l’UTR ont été "prévenus des problèmes que nous avons constatés sur leurs réseaux respectifs et doivent mobiliser leurs équipes afin de solutionner les désagréments que nous subissons dans les meilleurs délais" écrit la commune.

"Dès la première heure demain mardi 16 janvier, les services seront à pied d'œuvre afin de libérer les différents axes routiers communaux pour permettre la circulation de tout un chacun dès la levée de l'alerte rouge."



Vous pouvez joindre les services communaux dès demain afin de nous faire remonter les problématiques que vous rencontrez en lien avec le passage du Cyclone Belal au 0 262 39 50 50 ( accueil ).