Des drones pour l'Office national des forêts : un outil pour protéger les espaces forestiers de La Réunion

Le vendredi 5 décembre 2025, à proximité de l’aire d’accueil de Petite Plaine, à la Plaine des Palmistes, l’Office national des forêts de La Réunion a présenté ses drones, financés par la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts (DAAF) et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre d’appels à projets visant à soutenir la filière forestière. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Ces trois nouveaux drones ont des caractéristiques spécifiques et sont destinés à venir en appui au travail des agents forestiers :

- le MAVIC 3E est un modèle polyvalent, compact et puissant qui offre une autonomie confortable,

- le MATRICE 4E est un drone dédié aux opérations complexes, permettant de faire de la cartographie,

- le Mini 4 pro est un drone très compact qui peut se ranger dans un sac à dos, facilitant ainsi les tournées terrain. Son œil déporté permet d’obtenir des images de zones inaccessibles. Cela représente un gain de temps et plus de sécurité pour les agents.

- Un véritable atout pour les forestiers -

Ces nouveaux outils innovants seront utiles dans les différentes missions de l’ONF afin de répondre à de multiples enjeux : protection des milieux forestiers, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, évaluation des risques de terrain en montagne... Les principales missions des drones seront la prospection en "œil déporté" pour obtenir une vue d’ensemble en hauteur de zones difficiles et les photographies aériennes. Les drones permettront aux agents de l’ONF, formés pour des missions complexes en zones réglementées, de gagner en précision et en efficacité, notamment après les cyclones, dans l’identification des superficies impactées et d’obtenir une meilleure qualité d’information.

"Dans le cadre de l’AMI EFPR (exploitation forestière et sylviculture performantes et résilientes), nous avons eu la chance de travailler avec l’ONF et de financer certains équipements dont ces drones. Nous sommes heureux de découvrir toutes les pratiques et l’amélioration des performances en matière de sylviculture à La Réunion. Rappeler l’importance de la forêt dans la résilience de nos territoires. Avec la DAAF, qui a co-financé ces investissements, nous travaillons tous dans le même sens", a déclaré Sophie Pouthier, coordinatrice au pôle énergie de l’ADEME.

"Parmi les plus-values du drone pour les forestiers, il y a l’amélioration de la prescription des chantiers, la possibilité d’anticiper les difficultés pour nos ouvriers sur le terrain, cela nous permettra aussi de sécuriser nos interventions en ayant des images en amont pour limiter les risques et la pénibilité", indique Adrien Franck, directeur de l’agence travaux de l’ONF Réunion.