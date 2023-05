A La Réunion : de nouveaux lampadaires pour un éclairage public écologique et économique

Alors que la question de l'éclairage public est au centre des préoccupations dans un contexte de transition énergétique, l'entreprise réunionnaise Runtech a mis en place des nouveaux luminaires autonomes, économiques et respectueux de l'environnement. Cette innovation vise à réduire la facture énergétique des communes mais aussi préserver l'environnement en protégeant de la pollution lumineuse les espèces endémiques de La Réunion tels que les pétrels.

Ces lampadaires solaires ont été expérimentés ces dernières années à Bras-Panon. En 2019, ils ont été installés à La Possession dans le cadre de la réalisation du lotissement Pré Vert, un projet de développement durable alliant aménagement, innovation et économie des collectivités.

"Aujourd'hui après trois ans d'expérimentation, nous pouvons dire que notre produit est fonctionnel" affirme Jean Marie Casimir, gérant de la société Runtech. "Grâce au rayonnement ultraviolet (UV), la batterie du lampadaire se recharge chaque jour et marche en totale autonomie" ajoute-t-il.

Répondre aux défis de la transition écologique et énergétique était l'objectif de l'entreprise porteuse du projet. "Nous sommes convaincus qu’il est de notre responsabilité d’agir contre le réchauffement climatique, la pollution lumineuse et le gaspillage financier" précise le représentant.

L'idée a fleuri en pleine crise des gilets jaunes avec en tête l'envie "d'aider les gens en souffrance qui manifestaient". "Le mieux était de penser un produit qui allait alléger les charges de la collectivité pour qu'elle puisse venir en aide à ces gens-là par des baisses d'impôts et des dons à des associations" poursuit Jean Marie Casimir.

- Réduire les dépenses publiques -

L'éclairage public représente une dépense importante pour les communes dans la facture électrique alors que les coûts ne cesssent d'augmenter. De nombreuses de villes fonctionnent encore avec d'anciens éclairages non-adaptés aux enjeux actuels et la rénovation des parcs de luminaires est un travail de longue haleine.

"Nous savons que les éclairages publics font souvent partis des deuxièmes et troisièmes budgets de dépenses de la collectivité. À travers notre produit nous sommes persuadés que cela apportera des économies à tous les acteurs impactés" développe le représentant de Runtech.

Aujourd'hui, les lampadaires classiques seraient remplacés par les led et financés à 80% par EDF selon Jean Marie Casimir. Seulement ce système ne serait pas rentable. "Le led n'aime pas les variations de tensions, dans cinq ans nous reviendrons au point de départ et nous aurons même encore plus consommé" révèle-t-il.

Pour accompagner au mieux la transition énergétique, de nouvelles technologies peuvent permettre de réduire la facture comme l'éclairage connecté. C'est ce que propose le lampadaire Runtech avec une application d'aide à la gestion et de pilotage à distance.

Pouvoir contrôler et adapter l'éclairage en temps réel en fonction des besoins était l'objectif recherché à la création du mât lumineux et c'est chose faite. L'intensité de la lumière et le positionnement du lampadaire peuvent être contrôlés depuis un téléphone.

Les lampadaires sont également dotés d'un détecteur de chaleur et d'un système de plage horaires qui permet la programmation de différents niveaux de luminosité en fonction de la fréquentation des lieux.

L'efficacité de charge de la batterie, l'état de la lampe ainsi que son taux d'économie d'énergie peuvent aussi être surveillés à distance et une alarme s'active en cas de panne de lampes, d'activité anormale et même de vol.

De plus, ce nouveau produit d'éclairage permettrait de faire des économies grâce à un fonctionnement au solaire sans l'aide d'un réseau électrique et un besoin d'entretien minime avec une batterie au lithium de phosphate de fer à la durée de vie supérieure à huit ans.

- Préserver les espèces endémiques -

Au-delà de l'aspect économique, la protection de l'environnement a été le second objectif du projet.

À La Réunion, les pétrels et autres espèces endémiques sont menacées par la pollution lumineuse créée par l'éclairage de nos villes en particulier lors de leur période d'envol.

"Si rien n'est mis en place rapidement pour conserver ce patrimoine naturel, ces deux espèces risquent d'alourdir la triste liste des 23 espèces éteintes d'oiseaux sur l'île. Cette perte de biodiversité serait une catastrophe écologique locale, mais aussi mondiale, car une fois disparus, il sera trop tard pour agir" explique Jean Marie Casimir.

Avec une orientation au sol et une intensité plus modérée la nuit, les lampadaires proposés par l'entreprise réunionnaise protègent ces oiseaux des échouages.

Runtech a également souhaité adapter le plus possible le luminaire à son environnement sur d'autres points. Les panneaux solaires sur les lampadaires valorisent les rayonnements présent toute l'année sur l'île, le mât lumineux resiste à de fortes rafales en cas de cyclones et l'aluminium a été choisi comme composant principal pour le rendre le plus résistant possible à la corrosion.

L'entreprise est actuellement en pleine période de démarchage auprès de plusieurs communes et souhaite à termes voir son invention éclairer toute La Réunion.

