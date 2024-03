Des tâches remboursées, un gorille énervé, un éléphant rose et une clinique pour Tik Tok

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 11 mars au vendredi 15 mars le voici : Vous vous êtes fait une tâche de ketchup... Pas de problème, la filiale Heinz Arabia a indiqué le 9 mars dernier le lancement de son "assurance". Deux gardiennes de zoo ont eu la peur de leur vie, bloquée dans l'enclos du gorille en liberté. En Afrique du Sud, un photographe immortalise un éléphanteau de couleur... rose. En Suisse, une clinique privée a vu le jour à Thoune. Elle ne soigne pas les petits bobos, mais les dépendances aux réseaux sociaux.

- La marque Heinz lance une "assurance ketchup" en cas de tache

Manger des frites et se tacher avec le ketchup, coup classique… La tache est difficile à faire partir, mais pour remédier à cela, la filiale Heinz Arabia a indiqué le 9 mars dernier le lancement de son "assurance ketchup". 57 cas de figure seront couverts.

"Pour transformer des moments difficiles en pure joie et en commodité pour nos fans endurcis, leur permettant de vivre leurs incidents de ketchup sans s’inquiéter", a expliqué Passant El Ghannam, responsable du marketing à Kraft Heinz MEA.

Heinz lance une “Assurance ketchup” pour prévenir les accidents de taches avec sa sauce



Dans un communiqué, rapporté par PR Newswire, Heinz Arabia assure que "près de 48 % des clients de Heinz sont régulièrement confrontés à des accidents de ketchup et 91 % d’entre eux disent que le risque en vaut toujours la peine".

L'entreprise a compilé 57 différents types de réclamations "pour lutter contre des catastrophes de ketchup". Parmi elles, les taches sur le mobilier, les vêtements et même les éclaboussures sur son animal de compagnie. Les dédommagements pourront être du nettoyage à domicile, de buanderie ou plus original encore : des traitements réconfortants au spa.

Les personnes concernées devront se rendre sur le site internet de Heinz Arabia ou sur les réseaux sociaux en envoyant un message comprenant "#HeinzKetchupInsurance".

Malheureusement pour les clients français de cette marque et qui ont tendance à se tacher, cette offre n’est pour l'instant valable qu'au Moyen-Orient.

- Un gorille charge des gardiennes de zoo du Texas coincés dans un enclos

Une vidéo posté ce 8 mars sur les réseaux sociaux fait actuellement le tour du monde. On y voit deux gardiennes d'un zoo aux États-Unis coincées dans l'enclos d'un gorille adulte, passablement énervé. L'incident s'est déroulé sous les yeux médusés des spectateurs.

Elmo, un gorille mâle de 34 ans à dos argenté du zoo de Fort Worth, a bondi hors d’une grotte en vue du public alors que l’un des employés l’évitait de justesse et s’enfuyait vers une porte voisine, comme le montre la vidéo publiée sur TikTok.

"Dans cette vidéo, vous verrez le premier gardien jeter un seau puis courir à l’intérieur", a déclaré Ben White, ancien agent de sécurité du zoo, qui a filmé la vidéo.

Fort heureusement, les deux gardiennes s'en sont sorties indemnes.

- Afrique du Sud : un éléphant rose photographié dans une réserve naturelle

Plusieurs années après la diffusion d’une première photo d’éléphanteau au pelage rose, un autre pachyderme présentant les mêmes caractéristiques a été capturé par l’appareil photo d’un guide de safari du parc national de Kruger, en Afrique du Sud début février 2024.

Âgé d’environ un an, le petit éléphanteau mâle pèse déjà une centaine de kilos. Il a été aperçu pour la première fois par un guide de safari dans cette réserve animalière qui est la plus grande du pays.

En Afrique du Sud, un photographe immortalise un éléphanteau de couleur... rose. Les clichés ont été pris par Theo Potgieter, guide du parc Kurger, et partagés sur Instagram le 13 février dernier. Sur les images, on peut voir un jeune éléphant rose âgé d’un an aux côtés de sa pic.twitter.com/4iYSE1lAUu — Au coeur des animaux (@AuCoeurAnimaux) March 5, 2024

L’éléphanteau souffre d’albinisme, une mutation génétique qui détériore la production de mélanine. Il s’agit d’un code génétique assez rare qui ne concerne qu’un éléphant sur 10.000 à l’état sauvage. Outre sa couleur, l’éléphanteau se distingue également avec une vision davantage réduite que ses congénères. Aussi, il résiste moins bien au soleil du continent africain.

Si les probabilités restent faibles, ce n’est pas la première fois qu’un animal albinos est aperçu. En 2016 un éléphant rose avait été photographié pour la première fois, dans la même réserve naturelle.

- Suisse : une clinique spécialisée pour les accros à... Tik Tok

En Suisse, une clinique privée a vu le jour à Thoune. Elle ne soigne pas les petits bobos, les maladies chroniques ou encore ne fait pas de chirurgie esthétique. Non, cette clinique pas comme les autres soigne les dépendances aux réseaux sociaux, et notamment à Tik Tok. En quatre semaines d'ouverture, la clinique privée affichait déjà complet.

Dans ce site ouvert par la clinique privée de Meiringen au début de l’année, 30 places en thérapie vont être proposées d’ici fin avril, spécifiquement pour les 18-25 ans. "Un jeune de 20 ans a d’autres besoins qu’une personne de 50 ans qui a déjà vécu plusieurs épisodes pathologiques, par exemple", a souligné le médecin-chef.

Les jeunes sont installés dans des chambres individuelles et suivent un processus thérapeutique individuel et collectif dans lequel ils doivent gérer leur quotidien en autonomie et pratiquer certaines activités, comme du sport, de la peinture ou de la méditation pleine conscience.

Quatre semaines après son ouverture, le site de Thoune affichait déjà complet. Le délai d’attente pour y entrer est maintenant de plusieurs semaines, ce qui témoigne d’une forte demande chez les jeunes, qui seraient de plus en plus à être en recherche d’aide.

La dépendance aux réseaux sociaux, et en particulier à TikTok, est un phénomène qui touche de plus en plus de jeunes. Cependant, peu d’endroits existent pour prendre en charge ce type de problèmes relatifs aux addictions comportementales.

Ainsi, aujourd’hui, plusieurs spécialistes appellent à une meilleure éducation à TikTok et aux réseaux sociaux, mais aussi à davantage de responsabilité des acteurs.

