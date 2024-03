Suisse : une clinique spécialisée pour les accros à... Tik Tok

En Suisse, une clinique privée a vu le jour à Thoune. Elle ne soigne pas les petits bobos, les maladies chroniques ou encore ne fait pas de chirurgie esthétique. Non, cette clinique pas comme les autres soigne les dépendances aux réseaux sociaux, et notamment à Tik Tok. En quatre semaines d'ouverture, la clinique privée affichait déjà complet.

Dans ce site ouvert par la clinique privée de Meiringen au début de l’année, 30 places en thérapie vont être proposées d’ici fin avril, spécifiquement pour les 18-25 ans. "Un jeune de 20 ans a d’autres besoins qu’une personne de 50 ans qui a déjà vécu plusieurs épisodes pathologiques, par exemple", a souligné le médecin-chef.

Les jeunes sont installés dans des chambres individuelles et suivent un processus thérapeutique individuel et collectif dans lequel ils doivent gérer leur quotidien en autonomie et pratiquer certaines activités, comme du sport, de la peinture ou de la méditation pleine conscience.

Quatre semaines après son ouverture, le site de Thoune affichait déjà complet. Le délai d’attente pour y entrer est maintenant de plusieurs semaines, ce qui témoigne d’une forte demande chez les jeunes, qui seraient de plus en plus à être en recherche d’aide.

La dépendance aux réseaux sociaux, et en particulier à TikTok, est un phénomène qui touche de plus en plus de jeunes. Cependant, peu d’endroits existent pour prendre en charge ce type de problèmes relatifs aux addictions comportementales.

Ainsi, aujourd’hui, plusieurs spécialistes appellent à une meilleure éducation à TikTok et aux réseaux sociaux, mais aussi à davantage de responsabilité des acteurs.

