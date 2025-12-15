Territoire de l'Ouest : des travaux à la Ravine Bernica afin de réduire les risques d'inondations

Après le passage du cyclone Garance, la Ravine Bernica a connu une forte dégradation, obstruant l'évacuation d'eau par les débris et la végétation. Pour y remédier, le service GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, du Territoire de l'Ouest conduit un chantier de redressement et d'entretien de la zone. Le but est de sécuriser la conduite de l'eau pour protéger la population. (Photo: Territoire de l'Ouest)

Alors que la saison cyclonique est en cours, le service GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondation, du Territoire de l’Ouest conduit un chantier de reprofilage et d’entretien sur ce site, avec un objectif clair : sécuriser le cours d’eau pour mieux protéger la population.

Le chantier en cours concerne un tronçon d’environ 7 200 m² de la ravine, entre le pont de la RD5 et le radier communal. Depuis le début du chantier, environ 200 camions ont déjà évacué la terre et les matériaux sortis du lit. La terre dégagée est reprofilée en rive gauche et les autres déchets et embâcles sont ensuite transportés vers des centres de traitement adaptés.

Le chenal d’écoulement préférentiel est ainsi reconstitué pour permettre à l’eau de s’évacuer plus facilement lors des épisodes de fortes pluies et limiter les débordements vers le quartier et les logements situés à proximité.

- Réduire le risque d'inondation pour les riverains et préserver le milieu naturel -

Pour la Ravine Bernica, l’enjeu est double : mieux protéger un quartier déjà touché par les inondations et reconnecter la ravine à l’étang Saint-Paul, véritable "zone tampon" qui limite les crues, filtre l’eau et constitue un réservoir de biodiversité. En agissant sur ce tronçon, il s’agit à la fois de réduire le risque d’inondation pour les riverains et de préserver le bon fonctionnement de ce milieu naturel en aval.



En effet, la zone de chantier se trouve dans le périmètre de la Réserve naturelle nationale de l’Étang de Saint-Paul. Les travaux sont, à ce titre, encadrés sur le plan environnemental. Un état des lieux a été réalisé avant le démarrage du chantier et une attention particulière est portée à la faune, à la flore et au maintien des berges pendant les opérations.

L’objectif est d’intervenir sans dégrader le milieu, tout en réduisant la vulnérabilité du quartier aux fortes pluies.

Les travaux se dérouleront sur plusieurs semaines, sous réserve des conditions météorologiques, afin que la ravine retrouve une meilleure capacité d’écoulement pour la suite de la saison cyclonique et que les habitants bénéficient d’un niveau de protection renforcé en cas de nouveaux épisodes pluvieux.