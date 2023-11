Deux nouvelles pensionnaires en deux jours chez Kélonia

Le centre de soins a annoncé ce jeudi 23 novembre avoir recueilli deux tortues imbriquées en l'espace de deux jours. L'une d'elle a été baptisée Blanche par l’apnéiste qui l’a récupérée amorphe sur le tombant. La deuxième tortue, nommée Honu, souffre d'un hameçon planté dans le bec. Elles devraient toutes les deux pouvoir retrouver l'océan rapidement selon Kelonia. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

Cette fin d’année est particulière au Centre de soins de Kelonia. Pour la seconde fois consécutive nous avons récupéré deux tortues en deux jours. Et cette fois-ci, ce sont encore deux tortues imbriquées, reconnaissables à leurs écailles épaisses et qui se chevauchent. Mais aussi à leur bec effilé (d’où leur nom anglais de hawksbill turtle - tortue à bec de faucon)



La première de ces tortues, prise en charge hier montre une amputation complète de la nageoire antérieure droite, et a été récupérée amorphe sur le tombant. L’amputation est ancienne et bien cicatrisée, mais la radio a montré un important fécalome (constipation chronique aigue). Sans que la cause de ce fécalome ne puisse encore être identifiée à ce stade (plastique, pathologie).

Cette jeune tortue de 5,1kg n’est pas encore connue dans la base de données photo-identification de Kelonia. Elle a été baptisée Blanche par l’apnéiste qui l’a récupérée.

La seconde récupérée aujourd’hui a un hameçon planté dans le bec. Elle fera l’objet d’examen clinique demain avec le vétérinaire. Mais elle est déja connue par photo-identification depuis 2019 et était baptisée Honu.



Le signalement et la prise en charge rapide de ces tortues vont permettre de mettre en oeuvre les soins nécessaires sans attendre la dégradation de l’état sanitaire des tortues. Elles devraient donc pouvoir rapidement retrouver l’océan.



Merci aux usagers de la mer qui ont contribués à ces sauvetages.