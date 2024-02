Ce mardi 20 février 2024, la gendarmerie de La Réunion fait part de la disparition inquiétante de William Mardemoutou. L'homme n'aurait pas donné de nouvelles depuis le 25 novembre 2023 et aurait été vu pour la dernière fois à Saint-Benoît. Il est de type Indopakistanais, mesure entre 1,70m et 1,75m, de corpulence normale, les cheveux courts, noirs et épais. Nous partageons le post ci-dessous (Photo : )