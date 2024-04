Disparition inquiétante : Éric Maillot, 44 ans, a disparu au Tampon

Ce jeudi 11 avril 2024, la gendarmerie de La Réunion a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Éric Maillot. L'homme âgé de 44 ans - demeurant au Tampon - n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 6 avril 2024. Il ne s'est pas non plus présenté à son travail le lundi.

Éric Maillot est un homme de type créole, cheveux courts.

Sa dernière trace téléphonique est localisée dans le quartier de la Châtoire au Tampon.

Si vous disposez d'éléments : contactez la gendarmerie au 02.62.27.00.08 ou au 17.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com