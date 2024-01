Dix jours après Belal, 10.000 personnes encore privées d'eau ou d'électricité

Ce jeudi 25 janvier 2024, 98% des clients impactés par des coupures d’électricité suite au cyclone Belal ont été réalimentés. Sur le réseau d’eau, suite à un important éboulement au Tampon, la casse d’une canalisation empêche l’alimentation du réservoir de stockage. En conséquence, 4.300 personnes n’ont pas accès à l’eau dans ce secteur. Sur le secteur de la Chaloupe Saint-Leu, 2.650 personnes sont privées d’eau suite à une casse de canalisation d’eau en ravine. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

La distribution reste perturbée (eau par intermittence et manques de pression) pour près de 14 000 personnes au Tampon et à Saint-Joseph.



L’état des connexions en matière de télécommunications continue de s’améliorer progressivement.



- Attention à la qualité de l’eau du robinet -



Suite aux fortes précipitations engendrées par le passage de la tempête tropicale modérée Candice à proximité de nos côtes, la préfecture et l’agence régionale de santé rappellent que la qualité de l’eau au robinet peut être dégradée et qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins pendant 48 heures après l’arrêt des pluies.



Il est donc conseillé de faire bouillir l’eau du robinet pendant 3 minutes avant de la boire ou de consommer de l’eau embouteillée. Il convient de rester attentif aux messages et informations diffusés par le distributeur du réseau d’eau.