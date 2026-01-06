Le Tampon : Miel Vert ouvre ses portes à la Plaine des Cafres

La ville du Tampon organise du 7 au 18 janvier 2026, à la Plaine des Cafres, la 42ème édition de Miel Vert. Rendez-vous agricole incontournable de l’île, cet événement réunissant producteurs locaux, artisans et artistes, attire chaque année des milliers de visiteurs (Photo sly/www.imazpress.com)

Miel Vert est un véritable point de rencontre entre le monde rural et les habitants de l’île. C’est l’occasion de découvrir les produits locaux : des fruits et légumes frais, du miel, des épices, ainsi que des spécialités culinaires traditionnelles préparées avec soin par les producteurs de l’île.

Miel Vert met à l'honneur l'élevage réunionnais avec la présence d'environ 300 animaux. "Le nombre d'animaux est volontairement inférieur à celui de l'édition précédente, en raison de l'interdiction d'exposer des volailles et des oiseaux cette année", précise la ville.

- Des activités pour toute la famille à Miel Vert -

Au-delà des stands commerciaux et des expositions agricoles, Miel Vert propose un large éventail d’activités pour toute la famille. Les visiteurs peuvent profiter de plusieurs activités et animations.

La manifestation accueille plus d'une trentaine de forains, réunissant au total 42 manèges et attractions répartis sur l'ensemble du site.

"Le public pourra profiter d'une offre particulièrement riche et variée, comprenant environ 15 salles de jeux (stands de tir, pêche aux canards, grappins et jeux divers), ainsi que 15 manèges dédiés aux enfants, pensés pour un public familial", note la ville.

"Les amateurs de sensations fortes ne seront pas en reste avec 10 manèges à sensations, venant compléter une programmation attractive et intergénérationnelle."

Enfin, 4 métiers de bouche viendront enrichir l'expérience des visiteurs en proposant une offre gourmande accessible tout au long de la manifestation.

Une fête foraine avec des manèges et des jeux pour les petits et les grands.

Un festival culinaire offrant des dégustations de plats typiques préparés par des chefs locaux.

- Concerts et humour -

Lors de cette édition de Miel Vert 2026, il y aura aussi des concerts et animations en soirée, mettant en avant la musique locale, le zouk, le séga et d’autres genres.

Retrouvez un plateau artistique aux couleurs de l’Océan Indien, réunissant des artistes locaux et internationaux, pour réchauffer le cœur des Hauts de La Réunion : Ziskakan, Analyse, ou encore Kaf Malbar.

- Des navettes gratuites -

Tous les jours, la ville du Tampon met à disposition des navettes gratuites de 9 heures à 19 heures.

Informations pratiques :

Entrée : 2 euros

Gratuité le lundi 12 janvier

Gratuit pour les enfants de moins de 130 centimètres (hors concert)

Entrée gratuite pour les PMR (Personnes à mobilité réduite) plus un accompagnant sur présentation de la carte d'invalidité.

Ouverture : lundi, mardi, jeudi et dimanche de 9 heures à 21 heures / mercredi, vendredi, samedi de 9 heures à 22 heures.

Concerts interdits aux moins de 3 ans.

Retrouvez tout le programme ici.

