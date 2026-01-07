TOUTE L’ACTUALITÉ
Sainte-Marie : disparition inquiétante de Nicolas Aulezy dans le secteur de Piton Fougère

  • Publié le 7 janvier 2026 à 09:47
  • Actualisé le 7 janvier 2026 à 09:49
Depuis ce lundi 5 janvier 2026, les militaires du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) recherchent Nicolas Aulezy. L'homme de 47 ans est porté disparu dans le secteur de Piton Fougère à Sainte-Marie. Nicolas Aulezy portait un short ou bermuda de couleur foncé, un tee-shirt à manches longues blanc, une casquette avec deux bandes fluo et un sac à dos turquoise (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Si vous avez des informations, merci de contacter le PGHM au 02.62.93.09.30 ou en composant le 17.

