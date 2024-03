Drame à Maurice : six pèlerins morts et 17 blessés après l'incendie d'un char traditionnel hindou

Six morts et dix-sept blessés. C'est le triste bilan du drame survenu dans la commune d'Arsenal à Maurice, où un char traditionnel hindou appelé "kanwar" du groupe Trikaal Sena a heurté une ligne électrique à haute tension ce dimanche 3 mars 2024. Le char a ensuite pris feu, ôtant la vie à ces jeunes pèlerins. Le groupe composé d'une quarantaine de pèlerins se rendait à Grand-Bassin dans le cadre du pèlerinage de Maha Shivaratri (Photo : L'Express Maurice)

Les victimes, principalement des jeunes, sont issues de Triolet. Ce drame a aussi fait des blessés qui ont été conduits par le SAMU à l’hôpital du Nord à Pamplemousses, précisent nos confrères de la presse mauricienne.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, se dit bouleversé par ce drame. L'année dernière un drame similaire s'était produit à Mare-Longue faisant deux morts.

Le chef du gouvernement qui se trouvait à Grand-Bassin au moment du drame survenu à Arsenal s’est rendu au chevet des blessés à l’hôpital SSRN.

La National Task Force demande aux pèlerins de respecter les consignes de sécurité, surtout en ce qui concerne la dimension des kanwars.

Dans un communiqué, la National Task Force "réitère avec force les guidelines concernant la taille des kanwars et les matériaux utilisés pour leur confection émises par le comité ministériel présidé par le ministre des Arts et du Patrimoine Culturel". La hauteur maximale d'un "kanwar" ne doit pas dépasser trois mètres afin de ne pas toucher les câbles aériens, qu'il s'agisse de câbles électriques, de câbles de télécommunications, de réverbères ou de câbles de métro, et aussi pour pouvoir passer sous les viaducs ou les passerelles.

