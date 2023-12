Matante Rosina a mis sa capeline et se dépêche de vaquer à ses occupations avant que le soleil ne soit trop fort ce mercredi 27 décembre 2023. C'est que notre gramoune a vu dans le fond de sa marmite à riz qu'il a va faire beau et chaud le matin. Il y aura peut-être un peu de pluie dans l'après-midi a aussi cru voir Matante Rosina, elle est contente car cela lui évitera d'arroser ses plantes. Et comment se passent les choses chez vous ? (Photo rb/www.imazpress.com)