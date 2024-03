Ce samedi 16 mars 2024, Matante Rosina décide d'aller faire un tour dans l'ouest pour retrouver le soleil parce que dans l'est la pluie est encore là ce matin. Elle ne va y rester que le matin car sa boule de cristal lui a dévoilé que le ciel devient de plus en plus sombre plus tard. En tout cas, elle se demande pourquoi l'univers lui fait ça. Tous les week-ends il pleut sur toute l'île. Vous aussi vous avez cette impression ? (photo vs/www.imazpress.com)