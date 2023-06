La première édition du Duathlon la Roche Ecrite se tiendra ce dimanche 25 juin 2023. Départ prévu à 7h au Chateau Morange pour les 120 participants et 8 équipes inscrits. L’arrivée est prévue au niveau de Mamode Camp au Brûlé. Le défi, enchainer dans l'ordre la course à pied, le cyclisme et le trail.