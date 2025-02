E.Leclerc Réunion renouvelle l'opération "Nout colis solidaire" en faveur des plus démunis

E.Leclerc Réunion renouvelle son opération en faveur des plus démunis avec la seconde édition de l'opération "Nout Colis Solidaire". Lors de cette édition, 45.000 produits de première nécessité a été distribués à près de 6.000 familles. Cette évènement a été impulsée par le mouvement E.Leclerc Réunion en partenariat avec des industriels locaux et les associations d'aide alimentaire la Croix-Rouge et la Banque alimentaire des Mascareignes (BAM). Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Concrètement, deux types de colis sont distribués aux familles. Avec la Croix-Rouge, ce sont des "kits petits-déjeuners" composés de café, de pain de mie, de confiture, de jus de fruits, de céréales et de compotes.

Avec la Banque alimentaire des Mascareignes, les colis contiennent des denrées de première nécessité (riz et boîtes de conserve), des produits d'hygiène (savon, dentifrice et brosses à dents) et des produits de puériculture (couches bébés et petits pots). "Les bénéficiaires apprécient énormément, cela donne l'impression de faire de "vraies courses" et le café est particulièrement apprécié, car c'est un produit que nous n'avons jamais" témoigne Céline Raguère, responsable de l’action sociale de la Croix-Rouge française – direction Outremer.

"L’opération Nout Colis Solidaire est un engagement supplémentaire de E.Leclerc Réunion qui est déjà un donateur majeur auprès de la Banque alimentaire des Mascareignes, détaille Laurie Anne Espérance, directrice de la BAM. Cette action nous permet, avec notre réseau de plus de 50 partenaires répartis sur l’île, de distribuer plus de colis alimentaires aux personnes en situation de précarité alimentaire".

- Des industriels locaux engagés et solidaires -

Les produits distribués dans les colis proviennent des dons d'industriels locaux partenaires de l'opération tels que Royal Bourbon, Superclair, les 3 Anneaux, Yami, Pampers et Colgate. A cela s’ajoutent les dons de E.Leclerc Réunion : des articles commandés et achetés auprès des fournisseurs locaux. Enfin, la Croix-Rouge et la BAM complètent avec les produits dont elles disposent en stock.

"Notre méthode est d'écouter les retours des associations sur le terrain et de mobiliser notre écosystème de partenaires afin d'apporter une réponse adaptée aux besoins des familles les plus démunies", explique Pascal Thiaw Kine, président du mouvement E.Leclerc Réunion. Ce réseau partage à la fois la volonté de faire-ensemble et des valeurs essentielles comme la solidarité ".

Lancée le 21 janvier 2025, l'opération "Nout Colis Solidaire" perdure jusqu'à ce que l'ensemble des colis aient été distribués, dans un délai d'un à deux mois. "Elle vient compléter les dons que font régulièrement E. Leclerc Réunion et les industriels locaux de l’agroalimentaire à la BAM et à son réseau de partenaires associatifs pour lutter chaque jour contre la précarité alimentaire à La Réunion", conclut Laurie Anne Espérance.