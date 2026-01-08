À la une de ce vendredi : arrêts maladies, colère agricole, Macron dit non au Mercorus, le PSG vainqueur du Trophée des champions, "24 Heures du Ping" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 9 janvier 2026 : - Arrêts maladies : des indemnités journalières versées au compte-goutte et des malades privés de revenus - Colère agricole : les agriculteurs réunionnais solidaires de leurs collègues de l'Hexagone - Mercosur : face au risque politique, Macron choisit de dire non malgré des concessions "incontestables" - Trophée des champions : Paris encore, mais l'OM est passé tout près - Saint-Pierre : "24 Heures du Ping" pour célébrer les 40 ans du tennis de table - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plutôt nuageux pour ce vendredi (Photo www.imazpress.com)

Pendant plusieurs mois, Marie* s'est retrouvée sans revenus et sans les indemnités journalières qui lui sont due en raison de son arrêt maladie. Malgré un dossier complet envoyé à la Caisse générale de Sécurité Sociale (CGSS), elle explique avoir eu des difficultés à communiquer avec eux. Un non-versement qui pèse sur le budget de cette mère de famille. Interrogée par Imaz Press, la CGSS précise "le délai moyen de paiement est d’environ 26 jours". Elle ajoute, "les situations de retard sont souvent liées à l’absence ou au caractère incomplet des documents transmis".

Les agriculteurs français ne décolèrent pas à l'approche de la signature de l'accord de libre-échange entre le Mercosur (Marché commun du Sud) et l'Union européenne. A La Réunion, la profession se dit solidaire des manifestations qui secouent le pays, et alertent sur les impacts possibles de cet accord pour la production réunionnaise.

Emmanuel Macron a tranché: malgré les concessions "incontestables" de Bruxelles, la France votera "contre" l'accord commercial avec le Mercosur, un choix qui ne bloquera pas le traité et qui l'expose à un procès en perte d'influence mais qui devrait permettre de sauver le gouvernement.

Mené 2-1 par l'OM à quelques secondes de la fin, le Paris SG est parvenu à égaliser puis à s'imposer aux tirs au but pour ajouter un nouveau titre à son impressionnante collection, le Trophée des champions disputé jeudi au Koweït.

À l’occasion de son 40ème anniversaire, le Tennis de Table de Saint-Pierre organise les "24 Heures du Ping", qui se dérouleront du samedi 10 au dimanche 11 janvier 2026, sans interruption. Pendant 24 heures consécutives, les tables ne s’arrêteront jamais.

Ce vendredi 9 janvier 2026, Matante Rosina regarde le ciel et se fie à son instinct. Pour elle, pas de grand changement en vue. Elle prévoit quelques petites pluies à l’est le matin, puis de nouveau en soirée. Dans l’après-midi, elle voit les nuages s’installer dans les Hauts, surtout à l’ouest et au sud. Ils laissent tomber quelques gouttes, mais rien de bien fort. Le vent est toujours présent et les températures restent stables.