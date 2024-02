Edouard Philippe en visite à La Réunion pour quatre jours

Edouard Philippe sera ensuite accueilli à 16h20 par Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre. Une rencontre avec l’Association Départementale d’Amis et Parents de Personnes handicapées mentales (ADAPEI) est prévue à 17h, avant la présentation des activités de l’Office des Sports et du Temps libre (OSTL) et la rencontre avec le tissu associatif dont la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise.

La journée se terminera avec une déambulation avec Michel Fontaine.

Vendredi, le président de Horizons se rendra à La Plaine des Palmistes, commune RN, et visitera une épicerie sociale et solidaire, aux côtés de Sophie Arzal, vice-présidente du département et présidente du SDIS. Un déjeuner à Bras-Panon avec le maire Jeannick Atchapa, et Sidoleine Papaya, maire de Salazie, se déroulera à midi, suivi d'une déambulation dans les rues de la commune.