Edouard Philippe entame son deuxième jour de visite à La Réunion

Deuxième jour de visite pour Édouard Philippe ce mercredi 21 février 2024. L’ancien premier ministre et actuel maire du Havre est à La Réunion pour quatre jours pour "comprendre les problématiques de l’île", à trois ans de l’élection présidentielle - pour laquelle il ne cache pas ses ambitions. Pour cette deuxième journée, le président du parti Horizons participera à un entraînement de boxe à Saint-Denis, visitera le Grand port maritime, et s'en ira ensuite dans le sud pour y rencontrer les maires du Tampon et de Saint-Pierre. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

S’il n’est pas "venu pour parler des échéances électorales", Édouard Philippe semble tout de même être en pré-campagne électorale. Sa première journée a été marquée avec les rencontres de Cyrille Melchior, président du département, Huguette Bello, présidente de Région, et Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.

Il a cependant affirmé à plusieurs reprises ne pas avoir aborder la question électorale avec ses interlocuteurs, se concentrant sur La Réunion. "Si parler de La Réunion me permet de préparer autre chose, tant mieux, mais je suis ici pour parler de La Réunion" a-t-il déclaré.



Il a aussi visité ce mardi la maison de protection des familles de la gendarmerie à Sainte-Clotilde, pour échanger autour des dispositifs visant à lutter contre les violences intrafamiliales.

- Un programme chargé pour mercredi -



À 10h, Edouard Philippe effectuera une visite au grand port maritime du Port.

Dans l'après-midi, direction le sud pour rencontrer André Thien Ah Koon, maire du Tampon et président de la Casud. Edouard Philippe survolera la commune en hélicoptère. À 14h15, il rencontrera ensuite les élus et les habitants à la salle des fêtes du 23ème de la Plaine des Cafres.

Ce mercredi, direction dès 8h30 dans le quartier du Montgaillard, à Saint-Denis, pour participer à un entraînement de boxe en compagnie d'enfants accompagnés par l’association EPA (Ecoute-Moi, Protège-moi, Aide-Moi) et le coach Didier Wullschleger.

Edouard Philippe sera ensuite accueilli à 16h20 par Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre. Une rencontre avec l’Association Départementale d’Amis et Parents de Personnes handicapées mentales (ADAPEI) est prévue à 17h, avant la présentation des activités de l’Office des Sports et du Temps libre (OSTL) et la rencontre avec le tissu associatif dont la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise.

La journée se terminera avec une déambulation avec Michel Fontaine.

- Direction les hauts et l'est -

Vendredi, le président de Horizons se rendra à La Plaine des Palmistes, commune RN, et visitera une épicerie sociale et solidaire, aux côtés de Sophie Arzal, vice-présidente du département et présidente du SDIS.

Un déjeuner à Bras-Panon avec le maire Jeannick Atchapa, et Sidoleine Papaya, maire de Salazie, se déroulera à midi, suivi d'une déambulation dans les rues de la commune.

A 14h, Edouard Philippe y visitera une maison d’accueillants familiaux.

A 16h30 est prévue une séquence sur le "vivre-ensemble", avec une rencontre avec le groupe de dialogue interreligieux de La Réunion (GDIR) à la Grande mosquée de Saint-Denis.

Son séjour se terminera à 18h15 avec une rencontre économique organisée par Pierrick Robert, président de la CCI.

