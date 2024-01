Résolutions 2024 : l'heure des (bons) choix a sonné

Les plus grosses explosions de feux d’artifices étant désormais derrière nous, l’heure est aux résolutions. Que ce soit pour ceux qui les ont abandonnées en 2023 ou ceux qui ont amélioré leur quotidien avec succès, cette année, c’est la bonne ! Ce 2 janvier 2024 paraît être le bon moment pour réviser nos classiques. (Photo www.imazpress.com)

A commencer par l’intemporelle, la légendaire (c'est là que notre community manager se bouche les oreilles) : "cette année, j’arrête de fumer". Et en réalité il serait temps, la hausse du prix du paquet de cigarettes est annoncée comme pouvant aller jusqu’à 1,50 sur l’année 2024. Gardez vos billets et votre santé !

Il y a aussi une autre grande classique : le reprise du sport.

Les salles de musculation, presque désertes en décembre, risquent de connaître une forte affluence sur le mois de janvier. Le début d’une belle histoire pour certains, un abonnement progressivement inutilisé et qui tombera rapidement dans l’oubli pour d’autres.

Cette résolution s’accompagne souvent de sa cousine : les habitudes alimentaires. En 2024, à bas les sucreries et la nourriture grasse, on mange sain et équilibré !

Mais comment parler résolutions sans aborder une préoccupation essentiuelle ? Cette année nous préservons notre planète !

Et là, nous avons l’embarras du choix dans les habitudes à adopter.

Éviter l’avion, réduire et trier ses déchets, utiliser des moyens de transports doux, consommer local, acheter de la seconde main…

Les petits gestes du quotidien sont nombreux en attendant que nos dirigeants se réveillent et mettent en place des actions impactantes.

Enfin, parmi les bonnes résolutions à faire adopter par le plus grand nombre, il y a de la gentillesse quotidienne et le partage avec son prochain, sourire, accueillir.

Des attitudes à adopter pour prôner un quotidien plus serein !

En tout cas, quel que soit vos choix pour cette année, portez-vous sur des résolutions vous tenant à cœur et qui vous paraissent réalisable. L’objectif étant de ne pas être comme la Princesse de Clèves qui finit par déclarer "toutes mes résolutions sont inutiles; je pensais hier tout ce que je pense aujourd'hui et je fais aujourd'hui le contraire de ce que je résolus hier".

À méditer.

le/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com