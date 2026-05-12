Entre 2 Z’Arts : quand le cœur de l’Entre-Deux bat au rythme de la création péi

L’Entre-Deux a vibré ce dimanche 10 mai 2026 au rythme de la création locale. Pour sa 4ème édition, l'événement "Entre 2 Z’Arts" a transformé le village de charme en une galerie à ciel ouvert, confirmant son statut de rendez-vous incontournable du calendrier culturel sudiste. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune (Photos : Entre-Deux)

Ce qui n'était autrefois qu'un marché de créateurs est devenu un véritable moteur économique et touristique pour le territoire. Après avoir franchi le cap des 1.200 visiteurs (contre 1.000 l'an dernier), cette édition 2026 a consolidé sa trajectoire de succès en misant sur une offre élargie :

- 41 artisans créateurs (contre 36 en 2025) ont exposé leur savoir-faire

- un rayonnement territorial fort sous l'égide de la marque "Lu la fé", mobilisant des talents issus de toute la zone CASUD.

L'Office de Tourisme Intercommunal du Sud réussit son pari : faire de l'Entre-Deux l'épicentre d'un artisanat authentique et de qualité.

- L'art de vivre créole au cœur des jardins -

Fidèle à son ADN, l’événement a accueilli les visiteurs dans une atmosphère hors du temps, où les tenues d’antan côtoyaient la modernité des créations. Cette année, l’accent a été mis sur la transmission à travers des ateliers immersifs au sein des jardins du village :

- démonstrations de tressage de choca

- immersion dans le cycle du café péi, de la récolte à la dégustation

- ateliers de fabrication de mini-cases créoles pour les plus jeunes

"À l'approche des fêtes des Mères et des Pères, Entre 2 Z’Arts s'impose comme l'alternative éthique à la consommation de masse. Ici, on offre des objets chargés d'histoire et d'âme", souligne l'organisation.

- Un final artistique émouvant -

L’animation culturelle a franchi un nouveau palier cette année. Si l’orchestre Les Hirondelles a su instaurer une convivialité immédiate dès l’ouverture, c’est la performance de clôture qui a marqué les esprits.

L'enfant du pays, Isnel, a offert un concert vibrant sur ses terres. Un moment de communion intense pour l'artiste, ravi de retrouver la scène de son village, clôturant en beauté cette journée placée sous le signe du partage.

En créant ce pont entre résidents, touristes et artisans, l’OTI du Sud réaffirme sa mission: promouvoir un tourisme durable et authentique. Entre 2 Z’Arts est désormais bien plus qu’un marché, c’est un pilier de la préservation de l’art de vivre réunionnais.

Infos Pratiques:

Pour ceux qui auraient manqué l'événement, la séance de rattrapage se passe à la Kaz Tourist’ de l’Entre-Deux. Sa boutique artisanale reste ouverte toute l’année pour dénicher les pépites de nos créateurs locaux.

Le rendez-vous est pris pour la 5ème édition.