Eric Dargent vice-champion du monde de para surf pour la quatrième fois

Encore une victoire remportée par Eric Dargent ce vendredi 10 novembre 2023 à Huntington Beach en Californie. Le surfeur, qui a perdu sa jambe gauche en 2011 à La Réunion, a gagné pour la quatrième fois de sa carrière le titre de vice-champion du monde de para surf (photo : Jersson Barboza)

Sept participations et quatre médailles d'argent pour Eric Dargent.

"Vendredi, à marée basse dans un Huntington Beach des petits jours, Dargent s'est battu, a enchaîné les droites, les gauches, a donné le meilleur de lui-même. Mais il n'a pas pu battre le Brésilien Dijackson Santos, lequel ne surfe pas avec une prothèse mais en prenant appui sur un bras" précise la fédération française de surf.

"On va dire que je suis abonné à cette place" en rigole le vice-champion.

"Je n'ai pas de regret. Les vagues étaient toutes petites pour moi et c'est difficile d'avoir les appuis. J'ai essayé d'appuyer au max dans mes manoeuvres. Mais voilà, il me faut un peu plus de taille pour arriver à taper un peu plus. S'il y a un regret, c'est plutôt qu'on n'a pas eu une finale avec plus de taille de vagues. Encore une fois. Les grosses vagues me permettent de m'exprimer totalement. Cela dit, les adversaires étaient de taille, surtout celui qui est passé devant moi. Le challenge est de toujours m'améliorer, de toujours aller de l’avant" a-t-il ajouté.

Neuf autres Français participeront aux finales de leur catégorie ce samedi, sixième et dernier jour des Mondiaux 2023.

Il s'agit de : Laurie Phipps, Céline Rouillard, Emmanuelle Blanchet, Maxime Clarkin, Pierrot Gagliano, Lou Méchiche, Thomas Dasilva, Juliette Mas et Valentine Moskoteoc.

Vice-championne du monde en titre, la France est à la lutte avec les Etats-Unis et le Brésil pour la victoire finale par équipe.

