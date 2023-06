Escalade : la Réunionnaise Oriane Bertone remporte sa première coupe du monde

Oriane Bertone s'est hissé à la première place du classement ce dimanche 4 juin 2023 à Prague lors de la Coupe du monde de bloc. La française Flavy Cohaut a obtenu le bronze (photo : IFS climbing)

" Un rêve devenu réalité" pour Oriane Bertone, très émue de sa victoire. Sur son instagram, l'athlète s'est exprimé après sa victoire en République tchèque.

" Je n'ai toujours pas vraiment les mots pour exprimer à quel point je me sens reconnaissant et fier en ce moment. La nuit d'hier était extatique et je n'ai pas pu dormir ce soir, mais j'ai l'impression d'être coincé dans un rêve et je ne veux jamais me réveiller. J'ai pu faire l'expérience de ce pour quoi je me suis entraîné et je serai éternellement reconnaissant pour tout le soutien que j'ai reçu cette année. Merci" a-t-elle écrit.

