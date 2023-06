Escalade : la Réunionnaise Manon Hily sacrée championne de France de difficulté

Ce week-end du 10 et 11 juin 2023, se tenait à Tarbes le grand rendez-vous des Championnats de France de difficulté Sénior, où plusieurs réunionnais étaient engagés sur cette compétition. Vice-championne de France en titre et médaillée de bronze aux Championnats d’Europe de difficulté l’an dernier, Manon Hily figurait parmi les favorites de la compétition. Statut qu’elle a su confirmer tout au long du week-end, remportant le championnat (Photo d'illustration : lige d'escalade)

En tête du classement après les deux voies qualifications, la Saint-Leusienne arrive ensuite au bout de sa voie et remporte la demi-finale. Dimanche, elle réitère ses performances de la veille en grimpant plus haut que ses concurrentes. Manon Hily remporte ainsi son premier titre de Championne de France ! Nolwenn Arc, championne de France 2022, et Salomé Romain complètent le podium.

"C’est un premier titre et un accomplissement pour moi, je suis très heureuse. En plus, c’est très positif pour la saison internationale de difficulté qui se profile", a réagi Manon Hily. Une performance de bon augure à une semaine de l’ouverture de Coupe du Monde de difficulté, dès samedi à Innsbruck (Autriche).

Chez les hommes, Max Bertone (Austral Roc) réalise un beau parcours en se classant tout d’abord 6e des qualifications. En demi-finale, Max résiste mais terminera aux portes des finales à la 9e place, départagé par les résultats des qualifications, en sa défaveur. Son camarade du Pôle Espoir, Sam Poulain, également qualifié en demi-finale termine au 23e rang. Le titre reviendra à Nao Monchois, devant Jordi Poles et Arsène Duval.