Escalade : Oriane Bertone sacrée vice-championne du monde de bloc

La Réunionnaise Oriane Bertone a réussi un nouvel exploit en devenant vice-championne du monde de bloc à Bern (Suisse).

La Réunionnaise, médaille d’argent autour du cou se confie : "le bloc c’est ma discipline et je sais que je suis capable de faire de belles choses, j’ai confiance en moi. Aujourd’hui j’ai fait la performance que je voulais faire et j’en suis fière. Si c’était à refaire, je referai exactement la même chose. J’avais envie de bien grimper et de me lâcher, avec cet état d’esprit je sais que je suis capable de grandes choses. Cette équipe de France, que j’entendais derrière moi, est devenue une grande famille et on est tous soudés, c’est extraordinaire."