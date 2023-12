Escape Game ou l'art et la manière de bien s'évader

Depuis plusieurs années, les escape games en tout genre fleurissent à La Réunion. Ce jeu d'évasion qui donne l'opportunité de se mettre dans la peau d'un détective pendant au moins 60 minutes rencontre un réel succès. Une idée d'activité à faire en famille ou entre amis, en salle immersive, chez soi ou en extérieur en ces temps de vacances scolaires (Photo sly/www.imazpress.com)

Enquêter sur le trésor du pirate La Buse, découvrir la vérité sur la nouvelle épidémie qui frappe l'île ou encore décrypter des expériences paranormales causées par Grand mèr Kal. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

La version classique : 60 minutes pour résoudre une énigme. Enfermé dans une pièce en équipe, vous devrez retrouver les indices, décrypter les codes ou encore utiliser des objets que vous trouverez pour en sortir.

Sur l'île, six enseignes ont ouvert leurs portes entre 2017 et 2021. Si ces dernières ont opté pour la version classique, d'autres se sont tournées vers des formats plus insolites.

- En réalité virtuelle -

Adeptes des nouvelles technologies, la proposition d'un escape game virtuel pourrait vous séduire. Grâce à la réalité virtuelle, le jeu d'évasion tant convoité gardera les mêmes principes à une différence près. Muni d'un casque haute résolution, vous explorerez des univers comme si vous y étiez.

L'une des enseignes située dans le sud de l'île permet même une expérience en 4D avec des salles sensorielles pouvant aller jusqu'à 60m2 et équipées de simulateur de vent et de plancher vibrant.

- À la découverte des tunnels de lave -

Mais l'escape game ne se cantonne pas seulement à des parties de jeu en intérieur. Il peut permettre de (re)découvrir des sites bien connus sous une toute autre forme. Dans l'est, Ludovic et Fred proposent une immersion dans les tunnels de lave de Sainte-Rose.

Dans les entrailles du Piton de la Fournaise, initiation à la spéléologie et énigmes s'entremêlent sur un parcours de plus de 350 mètres uniquement éclairés aux lampes frontales qu'il faudra trouver.

Debout, parfois courbés et de temps en temps accroupis les participants progresseront au fur et à mesure des énigmes résolues, dans un univers minéral. Le but, être capable de ressortir du tunnel par ses propres moyens.

À noter que d'autres escape games outdoor sont organisés à La Réunion notamment à l'occasion des journées du patrimoine et autres grands évènements. Des entreprises spécialisées proposent également leurs services dans le cadre d'anniversaire, séminaire d'entreprises ou enterrement de vie de jeunes filles/garçons.

- Jouer à domicile -

Pour les plus casaniers, la formule à domicile est également possible. L'escape game apéro a récemment fait son apparition.

Le concept est simple, une grosse glacière est livrée à la maison, à l'intérieur tout le nécessaire pour un apéro réussi, seulement pour y accéder il faudra d'abord prendre part à la guerre qui oppose les "troubles-fêtes" au "front de libération de l'apéro".

Aux joueurs de décryptez les énigmes pour remporter la bataille. Plus ils avanceront dans le jeu, plus ils libéreront l'apéro.

Il est aussi possible de se procurer Unlock, un escape room qui se pratique autour d'une table. Sorti en 2017, le jeu consiste à tenter de s'échapper d'une pièce représentée par une carte en résolvant le mystère en 60 minutes chrono comme dans un vrai escape game.

Vous aurez seulement besoin d'une équipe, de la boite de jeu et de l'application mobile. Cette dernière donnera le décompte du temps, diffusera une musique d'ambiance, des énigmes audio mais permettra aussi d’obtenir des indices en cas de blocage.

Enfin, les versions en ligne d'escape game sont elles aussi nombreuses et variées.

Allez, il ne vous restez plus qu'à vous évader...

