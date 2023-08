Esprit beach : du rugby les pieds dans le sable à Madagascar

Du 15 au 23 juillet 2023, une délégation de jeunes joueurs de beach rugby et d’encadrants ont participé à l'Esprit Beach à Sainte Marie de Madagascar. Cette rencontre internationale a été portée par l’association 974 Action. 16 jeunes réunionnais et 8 jeunes anjouanaises sont allés à la rencontre des jeunes joueurs malgaches. Nous publions le communiqué de l'association organisatrice ci-dessous (photos : adn_telma)

Si on devait trouver des arguments à l’engagement dans la coopération régionale et internationale, on prendrait l’image des ces jeunes des villages de l’Ile Sainte Marie réunis autour d’un ballon ovale sur le terrain Esprit Beach du Centre Ville de la Commune Urbaine d’Ambodifotatra (Commune urbaine de Sainte Marie Madagascar).

L’événement et son public jeune auront ensoleillé le Festival des Baleines.

2 ans après le lancement du développement du beach rugby sur ce petit bout de terre de l’Océan Indien par l’association 974 Action, 150 jeunes représentant les régions Nord Ouest, Nord Est, l’ile aux Nattes et le centre de l’Ile, 8 jeunes du Village Akamasoa du Père Pédro et 8 jeunes des quartiers de Toamasina ont été rassemblés pour 3 jours de vacances axées sur le plaisir du jeu.

La plus grande réussite aura été de faire participer 16 jeunes réunionnais et 8 jeunes anjouanaises à cette fête. Osmose de trois Iles, La Réunion, Anjouan et Sainte Marie avec leurs particularités culturelles mais aussi leur histoire commune. Le sourire tranche papaye existe aussi naturellement sur ces lieux insulaires éloignées par le même océan.

Alors oui, on devait trouver des raisons de développer les échanges et des modèles économiques structurant, il faudrait les chercher dans cette jeunesse.

Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, le Département de La Réunion et le Territoire de la cote Ouest ne se sont pas trompé en soutenant le projet de l’association 974 Action.