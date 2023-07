Exposition photographique à la maison du Parc nationale de La Réunion

Le parc national de La Réunion présente jusqu’au vendredi 18 août 2023 une exposition photographique et une projection intitulée "Chemin volkan". À l’origine de ce voyage visuel dans les Hauts de La Réunion, le photographe Olivier Lardeux. Il donnera par ailleurs une conférence samedi 22 juillet de 10h à 16h. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo sly/www.imazpress.com)

Aux portes de La Fournaise, dans les hauts de l’île de La Réunion la vie s’est installée, organisée à l’ombre des pitons. Les personnages se racontent. Les histoires se mêlent et les liens se tissent. Les témoignages se succèdent, aux séries photographiques. D’une ambiance brumeuse émergent des chroniques sociales, confessant les aspirations de certains et les désillusions des autres.

-Chemin Volkan-

Voyage dans les Hauts de La Réunion

Quelques secondes suffisent pour traverser Bourg-Murat. Un piton à gauche, un pâturage à droite, une auberge, un autre piton en face, on le contourne. Sous le rempart, là-bas, on aperçoit quelques cases, encore des pâturages. C’était la Grande Ferme... Et nous voilà partis en direction de la Fournaise.

Pas si vite !

Arrêtons-nous un peu ! Prenons notre temps et allons à la rencontre sur ce chemin volkan ... C’est le voyage que je vous invite ici à faire, découvrir cette région des hauts de La Réunion. Au travers des histoires de chacun se dessine une relation au territoire, celle de l’Homme à la Terre, l’un façonnant l’autre au fil du temps.

Olivier Lardeux est originaire de Nantes, non loin du lac de Grand-Lieu, site de passage pour de nombreux oiseaux migrateurs. Façonné par ce spectacle il nourrit très tôt un intérêt pour les liens qui unissent l’Homme et son environnement. Intérêt qui devint une passion lorsqu’il séjourna presque trois années dans les TAAF, et ensuite lorsqu’il s’est installé à La Réunion.

Rencontre grand public avec le photographe, Olivier Lardeux :

Samedi 22 juillet de 10h à 16h