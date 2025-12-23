À la une de ce mercredi : cinq mises en examen pour la mort de Rayan, attention aux excès, pas prêt pour le réveillon, messes de Noël, loi spéciale adoptée et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 24 décembre 2025 : - Mort de Rayan F., 18 ans, à Saint-Gilles : un père, ses trois fils et ami de la famille mis en examen pour meurtre et écroués - A La Réunion, les repas (trop) copieux et les accidents domestiques mobilisent les secours pendant les fêtes - Au secours… on n'est pas encore prêts pour Noël - Noël : des messes dans toutes les paroisses de l'île - Budget 2026 : les députés adoptent la loi spéciale à l’unanimité - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le réveillon de Noël se fera sous les gouttes et dans le vent (Photo www.imazpress.com)

Ce mardi 23 décembre 2025, cinq hommes ont été mis en examen pour meurtre dans l’enquête sur la mort de Rayan F., 18 ans. Le jeune homme, originaire de l’Éperon, décédé dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 décembre 2025 à proximité du parking d’une discothèque de l’Ouest, aurait été pris dans une succession d’altercations ayant dégénéré en rixe mortelle. Les investigations menées par la section de recherches de la gendarmerie mettent en cause un groupe familial, désormais au cœur de l’information judiciaire.

Alors que ce mercredi 24 décembre 2025, de nombreuses familles vont se retrouver pour célébrer Noël, les fêtes de fin d'année sont pourvoyeuses de nombreux accidents domestiques. Piles avalées par les enfants, coupures en ouvrant les huîtres...Dans l'île, le plus gros des interventions reste pourtant les problèmes cardiaques dus à une consommation en excès des bonnes choses.

Dans la vie, il y a ceux qui ont acheté leurs cadeaux depuis des mois, préparez soigneusement leur liste de course et les autres… Ceux qui, comme beaucoup de monde à La Réunion, ont oublié le cadeau de Matante ou les queues de langoustes. En ce mercredi 24 décembre, c'est le stress chez les retardataires qui ne sont pas prêts pour Noël.

Aux quatre coins de l'île, la communauté chrétienne va célébrer Noël. Pour l'occasion, des messes sont organisées dans de nombreuses paroisses.

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité ce mardi 23 décembre 2025 une "loi spéciale" pour pallier l'absence d'accord sur le budget 2026. 496 députés ont voté pour, aucun contre. Cette loi spéciale doit désormais être adoptée par le Sénat dans la soirée, pour être entièrement validée.

C'est bientôt Noël. Et pour ce jour de réveillon ce mercredi 24 décembre 2025, Matante Rosina a ouvert la dernière case de son calendrier de l'avent. Surprise, une part de pâté créole. De quoi mettre sur la table des célébrations qui s'annoncent sous un temps mitigé. Ce soir, un temps humide s'installe dans l'est de La Réunion. Attention également aux pétards avec le vent qui soufflera en rafales jusqu'à 65/70 km/h sur le Sud entre Saint-Joseph et Saint-Pierre.