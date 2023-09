Face à la dénutrition, un nouveau service de portage de repas à domicile à La Réunion

En ce mois de septembre, la société d'aide et d'accompagnement à domicile, Bien vivre services Réunion, lance son dispositif de portage de repas diététiques en partenariat avec La Poste et Servair. Les personnes les plus fragiles pourront prochainement se faire livrer chez eux des repas constitués d'une entrée, d'un plat, et d'un dessert pour les sept jours de la semaine tout au long de l'année et sur toute l'île. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

À l'origine du projet, deux cousins originaires de La Réunion. L'un d'eux est dans le service d'aide et d'accompagnement à domicile en région parisienne depuis 11 ans, l'autre, Benoît Esteve, a passé un diplôme dans le social avec en mémoire cette idée de portage de repas.

- 20.000 réunionnais touchés par la dénutrition -

La dénutrition touche 2 millions de personnes en France et plus de 20.000 à La Réunion. Ce fléau enlève en moyenne deux ans d'espérance de vie aux personnes qui en souffrent et tout particulièrement les personnes fragiles et âgées. "On l'appelle aussi anorexie des séniors qui est un terme assez violent. Les personnes fragiles, âgées et handicapées ont du mal à se nourrir correctement de par l'isolement ou encore l'éloignement de la famille" souligne Benoît Esteve responsable de Bien vivre services Réunion.

Lors de ses études, il s'est rendu compte que La Réunion était très mal lotie en termes de portage de repas à domicile ce qui l'a poussé a lancé le projet.

Aujourd'hui, ce sont les CCAS qui proposent ce service de repas à domicile avec la restauration scolaire, une solution peu adaptée. Le plus souvent, la liaison chaude est utilisée et peut s'avérer toxique car le développement microbien s’intensifie entre 10° et 60°. De plus, les repas issus de la restauration scolaire ne peuvent pas être livrés les week-end et jours fériés et sont inadaptés au régime diététique des personnes fragiles. "Des fois les pathologies font que les gens doivent manger sans sucre, pour les hypertendues c'est sans sel et pour les gens ayant des problèmes de déglutition c'est du mixé" explique Benoît Esteve.

- Des repas diététiques tous les jours de l'année -

L'une des difficultés rencontrées lors de la mise en place du projet a justement été la production des repas. L'entreprise a finalement trouvé un compromis avec les plats proposés par la Servair, garantis équilibrés et diététiques.

Les deux cousins avaient également à cœur de couvrir toute La Réunion jusqu'au dernier kilomètre. "Le meilleur ambassadeur pour le faire est La Poste" précise Benoît Esteve.

Bien vivre services Réunion a donc tissé un partenariat entre Servair et La Poste pour garantir ce portage de repas à la fois équilibrés et adaptés dans tous les coins de l'île. Après deux ans de travail, le dispositif est actuellement en cours de démarrage et proposé petit à petit à l'ensemble des collectivités de l'île. Il peut compenser les jours où les repas ne peuvent pas être livrés par les CCAS ou complètement les remplacer dans cette tâche.

Les particuliers peuvent également faire appel individuellement à l'entreprise pour en bénéficier. La mise en place dans une commune s'instaure à partir de cinq convives à livrer.

Le déjeuner quotidien est au prix de 12,90 euros. Pour deux euros de plus, le convive peut avoir une collation pour le soir ou le diner complet pour 8,90 euros. Les livraisons se font le lundi, mercredi et vendredi pour les sept repas de la semaine.

"Par jour, nous sommes en capacité de produire entre 3.000 et 10.000 repas" avance Benoît Esteve.

- Apport sociale et économique -

Pour la dimension économique, l'entreprise travaille avec du 100% péi afin de participer à la production locale.

"On apporte également une économie de temps. Quand les sociétés spécialisées dans l'aide et l'accompagnement à domicile envoient une intervenante faire des courses, à son retour au lieu de s'occuper et d'accompagner la personne fragile, elle passe plus de temps devant les fourneaux. Ce ne sera plus le cas" développe Benoît Esteve.

Pour la dimension sociale, à chaque livraison cinq questions sont posées aux convives pour effectuer une veille quotidienne de leur état. Et pour collecter ces données qui de mieux que les facteurs. "Les personnes fragiles n'aiment pas voir n'importe qui n'importe quand rentrer chez elle donc il faut rassurer les gens" insiste le représentant de Bien vivre services Réunion.

En ville comme dans les écarts, La Poste aura des équipes dédiées pour livrer les repas ce qui permettra aussi de faire remonter les informations de la veille sociale de façon précise puisque les agents seront quotidiennement au contact des personnes concernées.

Aujourd'hui, l'entreprise est sollicitée pour déployer son dispositif dans d'autres départements d'outre-mer mais aussi sur le territoire national.

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com