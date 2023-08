Facture d'eau salée : fuite ou pas… l'eau est devenue plus chère

Depuis ce mois d'août 2023, nombreux sont ceux qui ont reçu des factures d'eau particulièrement exorbitantes, passant de 80 euros à plus de 1.000. Fuite, forte consommation, erreur de calcul… nul n'est à l'abri d'une augmentation soudaine de sa facture d'eau. Mais si selon les opérateurs, ces augmentations peuvent être au cas par cas, ils conçoivent une légère hausse des factures due au coût de l'énergie (Photo : rb/www.imazpress.com)

Une habitante de Montgaillard n'a jamais vu sa facture d'eau atteindre une telle somme : plus de 800 euros. "Cela fait 23 ans que je réside dans ce quartier et je n'ai jamais dû régler une facture d'eau à 881,52 euros. En temps normal je ne paye pas plus de 130 euros le trimestre, je ne comprends pas pourquoi là ma facture est aussi élevée. Je n'ai jamais vu ça", s'insurge-t-elle.

Cette dame, qui touche 827 euros par mois avec trois petits enfants à charge, ne sait pas comment faire. "J'ai d'autres factures à payer, comment je vais faire si je dois régler la totalité de cette facture inexpliquée ?"

Une habitante qui nous a d'ailleurs détaillé sa facture. "Quand je regarde ma facture je vois que beaucoup de choses ont augmenté. Pour la distribution d'eau, le montant s'élève à 332,82 euros – chose que je peux comprendre puisqu'il y a quelques mois j'ai eu une fuite." Mais ce qu'elle ne comprend pas, "c'est pour la collecte et le traitement des eaux usées, je suis à 509 euros. Je n'ai ni jardin, ni piscine, ma consommation est modérée", dit-elle. Évoquant que d'autres personnes sont dans un cas similaire.

Une autre dame, Isabelle, habite elle au Plate Saint-Leu. Le 21 août, elle reçoit sa facture : 1.180,44 euros, alors qu'en temps normal elle paye 80 euros. "C'est la première fois depuis que je paye des factures qu'elle est si élevée", précise-t-elle.

Une facture qu'elle doit payer au plus tard le 5 septembre. "Mais c'est impossible de payer une somme pareille", explique la mère de trois enfants. Elle va donc faire appel à un plombier pour voir les raisons de cette facture.

Isabelle n'est pas la seule dans ce cas. Dans sa commune de Saint-Leu, d'autres ont eux aussi reçus des factures très élevées. D'ailleurs, les témoignages s'accumulent sur les réseaux, comme en radio.

- Une possible fuite -

Pour les opérateurs en eau et assainissement, "la première chose à vérifier c'est la consommation. Si elle est élevée ça peut être en raison d'une fuite".

Contactée, la société Derichebourg dont dépend Isabel, précise que "généralement quand il y a une forte facture, cela peut s'expliquer soit par un solde antérieur soit par une hausse de la consommation. Dans ce cas, il faut vérifier s'il n'y a pas une fuite".

Dès lors que la preuve de la fuite est avérée, le client doit "ramener cette preuve de la réparation pour que l'entreprise puisse faire le dégrèvement (réduction de la facture)", précise Corinne Mace, responsable clientèle.

Selon les témoignages, c'est également la ligne "collecte et traitement des eaux usées" qu'ils n'expliquent pas. Dionéo (anciennement Runéo) nous précise que "dès lors que la consommation d'eau augmente, le prix de l'eau potable et l'assainissement augmente et également celui de la collecte et du traitement des eaux usées". "Les deux sont importants pour avoir de l'eau potable car il faut collecter et dépolluer l'eau."

Toutefois, "le consommateur est protégé en cas de fuite non détectée et dans ce cas il faut se rapprocher de l'opérateur et fournir un justificatif de réparation", indique Dionéo. Après, l'opérateur pourra procéder au dégrèvement.

Ce que conseillent les opérateurs – quels qu'ils soient – c'est que dans tous les cas, il faut les contacter ou venir les voir à leur bureau "pour que chaque facture soit étudiée au cas par cas".

- Fuite ou pas… l'eau est plus chère -

Si les factures sont plus élevées pour cause de fuite ou autre… il est certain que l'eau – denrée rare – est devenue plus chère.

"La facture a globalement augmenté", confirme Alexandre Le Ster, directeur général de la Cise Réunion. "Et ce du fait que l'énergie a augmenté." Ce qui peut donc expliquer que votre facture a augmenté de quelques euros.

Il faut savoir que "quand vous avez une facture d'énergie qui monte, par effet de truchement, le coût de la facture d'eau suit". Le directeur de la Cise poursuit en précisant qu'en une année, "on est à 40% du coût énergétique à La Réunion qui a augmenté".

"L'eau à La Réunion demande beaucoup d'énergie, car il faut la monter dans les hauteurs et que chaque mètre cube pèse une tonne."

Et pourtant, l'eau à La Réunion reste l'une des moins chères. "Le prix à La Réunion est de 2,70 euros du mètre cube contre 4 euros dans l'Hexagone et 8 euros dans les Antilles", indique Alexandre Le Ster.

- Comment faire pour faire diminuer la facture -

Outre veiller à sa consommation d'eau et aux fuites, les opérateurs mettent tout en œuvre pour que le budget ne soit pas affecté.

"On conseille au client d'appeler le service clientèle. Après on regarde cela", explique le directeur de la Cise. Si la famille peut payer, elle paye, sinon un échéancier peut être mis en place.

Pour les plus précaires, "on invite les familles à se rapprocher du CCAS de leur commune qui dispose d'un fonds de solidarité en eau. Ils peuvent donner un chèque eau". Pour les familles pour lesquelles cela ne suffirait pas, "on va contribuer à les aider mais on ne payera jamais la totalité de la facture".



