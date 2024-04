Festival Majik Kwir : une ode à la création LGBTQIA+ à La Réunion

Le Festival Majik Kwir se tiendra dans les jardins du Fonds régional d’art contemporain à Piton Saint-Leu (FRAC) les vendredi 26 et samedi 27 avril 2024. Inspiré de l’ouvrage illustré "Majik Kwir", conçu par les artistes Brandon Gercara, Ugo Woatzi et Emma Di Orio, ce festival promet une plongée profonde dans un univers alternatif où la magie et la force des identités LGBTQIA+ défient les oppressions persistantes. Le vendredi 26 avril, la présentation de l’édition sera suivie d’une performance et d’un DJ Set (Photo d'illustration Instagram/Hruphotographe)

"Au cœur du projet réside l'intention de réinvestir les jardins d'un lieu marqué par la domination - une maison de maître néoclassique - en un espace de recherche, d'échanges et de création où la communauté LGBTQIA+ de La Réunion peut façonner son histoire et résister face à l'effacement et la domination culturelle" détaille l'association requeer.

- “Nous façonnons notre territoire avec notre propre lave”, une exposition monographique -

Brandon Gercara est artiste associé du FRAC Réunion depuis plusieurs années. "Au moment où s’achève cette collaboration, sur proposition de Béatrice Binoche et Anna Vrinat, il est apparu essentiel à l’équipe du FRAC Réunion de célébrer ce partenariat en présentant une exposition monographique de l’artiste qui a su au fil des années apporter sa réflexion et sa contribution à la programmation de l’établissement comme aux modules de médiation" détaille l'assicuation.

- Une salle verte permanente pour une célébration LGBTQIA+ gravée dans l'histoire -

Si à son origine la salle verte était un lieu éphémère de festivités, c’est dans la durée que le FRAC Réunion a souhaité ancrer la célébration des identités LGBTQIA+ de l’île. En effet, à l’occasion du Festival Majik Kwir, une salle verte permanente a été érigée dans les jardins du FRAC. Ce choix symbolique vise à inscrire de manière pérenne une tradition qui disparait, en rendant hommage à la diversité des identités qui composent l’île de La Réunion.

- Le Programme -

Le samedi 27 avril 2024, des associations et collectifs sont invité·e·s à investir l'espace où les visiteur·se·s pourront échanger et participer à des activités captivantes et gratuites. Ce village mêlant les associations et collectifs a pour objectif de créer des points de convergence où chacun·e peut se rencontrer autour d'activités ludiques et de stands variés.

L'atmosphère festive sera prolongée par un ball sur le thème de l’ouvrage “Majik Kwir”, orchestré par la danseuse et chorégraphe Luna Laveaux. Danseur·euse·s, professeur·e·s de danse, chorégraphes, et représentant·e·s de la scène Ballroom à La Réunion et à Toulouse proposeront un événement où différentes catégories seront mises à l'honneur. L'événement se conclura par un concert gratuit de l’artiste Maya Kamaty.

• Vendredi 26 avril 2024

- 18h - Ouverture du Festival : Inauguration de la salle verte contemporaine et de l’exposition monographique de Brandon Gercara, "Nous façonnons notre territoire avec notre propre lave"

- 18h30 - Présentation de l’ouvrage et lecture performée et commentée de Majik Kwir

- 20h30 - Dj-set d’Eat My Butterfly

• Samedi 27 avril 2024

- 14h à 18h - Village des associations et collectifs

- 19h - Majik Kiki Ball

- 22h30 - Concert live de Maya Kamaty