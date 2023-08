Festival rires unis : toujours plus de rires pour aider les écoliers malgaches

Après avoir récolté une trentaine de kilos de fournitures scolaires lors de sa première édition, le festival Rire unis revis jeudi 7 septembre 2023. Pour l’occasion le festival d’humour caritatif va occuper la scène du Le Bistrô de Saint-Leu. Même principe que l’édition précédente, des dons de fournitures scolaires en guise de contribution. L’objectif, favoriser l’accès à l’éducation à Madagascar. Ci-dessous le communiqué (Photo: rb/www.imazpress.com)

Lors de ces soirées de de rires et de partage, nous collecterons des fournitures scolaires auprès du public présent.

Une initiative portée par Fafa et Océane Vonwertas. Deux femmes, deux cerveaux, deux humoristes, et des millions de rires à diffuser.

Une prochaine date chez Le Bistrô, Saint-Leu, le 07 septembre. Réservation possible auprès du restaurant, le droit d’entrée est en fournitures scolaires (cahiers, stylos, crayons,...) ou en dons pour financer le fret. En échange, les humoristes présents offrent deux heures de rire. (Restauration et tapas sur place)

Vendredi 11 août, la ville de Saint-Paul a été le théâtre d’un nouvel événement alliant rires, solidarité et générosité. La première soirée du Festival d’Humour Caritatif "Rires Unis" à La Cerise a tenu toutes ses promesses, réunissant un public enthousiaste et recueillant une quantité impressionnante de fournitures scolaires pour les enfants de Madagascar.

Lancé avec l’objectif noble de conjuguer l’humour et la bienfaisance, le Festival d’Humour Caritatif "Rires Unis" s’est ouvert dans une ambiance empreinte d’excitation. Le public a répondu présent pour remplir La Cerise, et a déjà permis de récolter une trentaine de kilos de fournitures scolaires.

À l’affiche aux côtés de Fafa et Océane, le 11 août, Brice Liie comme MC (Maître de Cérémonie), Seb (1ère partie d’Anthony Kavanagh en juin 2023), Stéphane Payet, Letty, Bruno et Sand. Des humours d’humains différents, réunis pour la bonne cause, pour la plus grande joie du public qui à fait résonner éclats de rires et applaudissements tout au long de la soirée.

Le festival Rires Unis est né d’une conversation anodine. Fafa, qui devait se rendre à Madagascar pour y jouer, dit à Océane "Tu veux venir avec moi ?". Elle lui a répondu «Ok, mais on fait une date avec un droit d’entrée en fournitures scolaires pour pas arriver les mains vides?», et finalement, un festival. Un joli pari, pour Fafa et Océane Vonwertas, deux figures montantes de l’humour sur l’île. Au final, elles créent un festival.

Pourquoi ? Car du 10 au 14 octobre 2023, Fafa et Océane Vonwertas se produiront au festival Jôkôsô, à Antananarivo. Le festival, est notamment organisé par l’Alliance Française, mais aussi en partenariat avec les associations Move On et Gasy Stand Uppers, qui promeuvent la culture et le développement des enfants. C’est auprès d’orphelinats que ces associations accompagnent que les dons de fournitures scolaires seront distribués.



Aussi, elles sont soutenues par des entreprises locales dans leur projet. On pourra notamment citer Bureau Vallée et le groupe Excellence (Leclerc) qui contribuent aux dons de fournitures scolaires, ou encore Alon ! qui a notamment offert des accès à son application pour remercier les artistes de leur implication.

Leur objectif est de pérénniser le festival et de pouvoir soutenir d’autres causes lors de futures éditions, avec un rayonnement local ou même international.

