Fête des mères : elles racontent leurs plus beaux souvenirs

Ce dimanche 4 juin 2023, c'est la fête de toutes les mamans. Une journée pour leur offrir des cadeaux, être aux petits soins avec elles… Toutefois, rappelons qu'il n'y a pas qu'une seule journée où nos mamans doivent être à l'honneur. Face à tout ce qu'elles font pour nous, c'est tous les jours que nous devons dire "Je t'aime" à celles qui nous ont donnés la vie. Des femmes, des mamans qui, en ce jour particulier, nous dévoilent leur plus beau souvenir de ce jour… avec beaucoup d'émotions. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Maman, toi ma jolie maman, toi que j'aime tant, je te fais mille bisous, partout dans ton cou, toi ma jolie maman, je t'aime de tout mon cœur…" Quelle maman n'a pas entendu ce joli poème récité par leur enfant le jour de la fête des mères. Des poèmes, des colliers de pâtes, des dessins… des instants comme cela, chaque maman en a.

- Une randonnée avec ma fille -

Sandrine, originaire de Sainte-Marie, est maman de Leela, une jeune lycéenne. "Toutes mes fêtes des mères ont toujours été des journées très heureuses avec ma Leela", nous dit-elle. "Les poèmes, les acrostiches, les colliers de pâtes et les bouquets ont toujours été offerts avec beaucoup d'amour."

Il y a quatre ans, une chose a particulièrement fait plaisir à Sandrine, amoureuse des sentiers de l'île. "Elle a accepté de m'accompagner en randonnée le jour de la fête des mères. Ce fut un merveilleux cadeau pour moi, car je connais son aversion pour la rando", confie la sportive maman. Depuis, Leela accompagne très souvent ses parents lors de leurs périples au cœur des sentiers de La Réunion.

- Un mariage et un bébé -

Pour Isabelle, 57 ans et mère de trois enfants, il n'y a pas un souvenir mais plusieurs. "Difficile d'en choisir un seul." "Je me souviens des poésies et des petits cadeaux préparés à l'école par mes trois enfants", se remémore-t-elle.

Outre ces petits instants bonheur avec ses enfants lorsqu'ils étaient petits, Isabelle a deux souvenirs qui lui viennent en tête. "Il y a quelques années, le jour de la fête des mères, j'ai marié mon fils ainé en Normandie. Toute la famille de La Réunion et de l'Hexagone était réunie."

Isabelle nous partage également un souvenir beaucoup plus récent. Devenue grand-mère pour la deuxième fois il y a quatre mois, elle nous raconte. "Je suis partie voir ma fille en métropole et là, le jour de la fête des mères, en arrivant une lettre m'attendait sur la table. C'était ma fille qui m'annonçait sa grossesse", dit-elle en souriant.

- Ma première fête des mères -

Camille, la trentaine, se souvient de sa première fête des mères comme si c'était hier. Et oui, pour la jeune maman, la toute première fête des mères a eu lieu l'année dernière. Un moment qui, malgré le jeune âge de son bébé à ce moment-là, l'a marqué.

"Le jour de la fête des mères l'année dernière, c'est là que je me suis rendu compte que c'était aussi ma journée, ma fête, ma première fête des mères", raconte Camille. Une journée toute en émotion où son petit garçon – avec l'aide de sa "tatie" bien sûr – lui a offert un magnifique dessin. "C'est un dessin d'enfant, mais c'est son premier dessin, son cadeau et il est bien rangé pour ne jamais le perdre."

- Des cadeaux farfelus et alors… -

Josiane, la soixantaine, se remémore les instants où ses enfants ramenaient leurs cadeaux de l'école. "Des colliers de pâtes, des boîte décorés, des pots à crayon… je peux vous dire que j'en ai eu beaucoup", nous raconte la mère de six ans et mamie de quatre petits-enfants.

"C'est des cadeaux rigolos, qui nous ont toujours fait sourire, mais ils sont faits avec tellement d'amour, comment ne pas aimer", ajoute-t-elle.

- Une fête à célébrer toute l'année -

Mais alors, d'où nous vient cette tradition de célébrer la fête des mères – un jour par an - alors que c'est toute l'année que nous devons les remercier et les embrasser ?

L'histoire de cette fête remonte au 20ème siècle, dans le petit village d'Artas (Isère). À cette époque, en 1906, la commune organise une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses.

Mais il a fallu attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour voir l'instauration de la première "journée des mères" en 1918. La ville de Lyon en est à l'initiative : le but de cette journée était de rendre hommage aux mères et épouses ayant perdu leurs fils ou leurs maris pendant la guerre4.

En 1942, le maréchal Pétain donne un ton plus solennel à l'événement, notamment dans un message à la radio : "Vous seules, savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font les hommes sains et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne".

Depuis le 24 mai 1950 qu'elle est associée à un texte de loi en France, signe de la main du président de la République, Vincent Auriol.

Et il n'y a pas qu'en France que les mamans sont célébrées. Par exemple, en Espagne et en Amérique latine, la fête des Mères est célébrée le premier dimanche de mai, alors qu’en Italie, elle a lieu le deuxième dimanche de mai, tout comme au Japon.

La rédaction d'Imaz Press souhaite en tout cas une très belle fête à toutes les mamans !

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com