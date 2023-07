Fête nationale : les festivités du 14 juillet dans les communes

Ces mercredi 13 juillet et ce jeudi 14 juillet 2023, La Réunion célèbre la fête nationale. Pour l'occasion, dépôts de gerbes, défilés, feu d'artifice et festivités sont organisés aux quatre coins de l'île... Découvrez le programme

• Saint-Denis

Ce vendredi 14 juillet 2023 marque la célébration de la fête nationale. Cette année, Saint-Denis souhaite célébrer l’histoire de la France hexagonale en la mixant à celle de La Réunion et de la ville. Au Barachois, cette journée d’envergure nationale, sera cadencée par une marche militaire, des concerts et grand pique-nique "citoyen, républicain et populaire".

Le programme

- Défilé militaire sur le Barachois à partir de 10h

-Pique-nique républicain sur le Barachois côté mer autour du bassin de 11h30 à 15h



de 20h à 20h30

- Concerts



Live TapokLive David SamanLive MichouLive Cédric AnalyseLive Davy SicardLive Missty

• Scène Kiosque Arlanda de 17h30 à 19h30 :



DJ Niaka & DJ VinceAissyaARU DanseSista FloSégaelCédric Analyse & EmiguelMisstyDj D-LishaKlowdieBarthDJ MAD’JDJ MrickDJ RafDJ YayaDJ Daddy MadJunior & DJ Sebb

• Saint-Leu

À l’occasion de la Fête nationale, la ville de Saint-Leu propose un programme festif



15h : Dépôt de gerbes devant le monument aux morts ;

16h : Défilé des officiels et des associations Saint-Leusiennes sur le front de mer.

Le cortège mettra à l’honneur des personnalités locales ainsi que les différentes associations de la ville

19h50 : Lancement du feu d’artifice sur le Port de Saint-Leu. Le spectacle pyrotechnique illuminera le ciel de Saint-Leu.

20h30 : Bal populaire dans le Parc du 20 Décembre.



Par arrêté municipal, la circulation jusqu'au vendredi 14 juillet 2023 à 18h30 sur la place du Monument aux morts et le vendredi 14 juillet 2023 de 12h00 à 18h30 sur la rue de la Compagnie des Indes ; portion comprise entre le rond-point Compagnie des Indes, le boulevard Bonnier et la rue Waldeck Rousseau.

• Les Avirons

• L'Étang-Salé

La ville de L'Étang-Salé vous invite à célébrer le 14 juillet lors d'une soirée festive!

Rejoignez-nous pour danser, chanter, bouger et vibrer avec les spectacles et groupes programmés.La soirée sera clôturée à 21h par un superbe feu d'artifice.

Rendez-vous à 17h le vendredi 14 juillet au stade du Centenaire.

17h : Association Tiph and Co et Kafé Griyé (danse)

18h : Blouzzanoo

19h : Frédéric Joron

20h : PLL

21h : Feu d'artifice

• Saint-Louis

La Ville de Saint-Louis célèbre la Fête nationale les 14 et 16 juillet à Saint-Louis et la Rivière avec de beaux moments à partager.

Vendredi 14 juillet

- Monument aux Morts de Saint-Louis



14h30 : dépôt de gerbes15h30 : départ du défilé des associations

- Mairie de Saint-Louis



À partir de 18h : ConcertTiph and co - Sound Viydz - DMaxx - Brisoux - Algéric - LiljooeEn live : PLL - Kaf Malbar22h30 : Feux d’artifice

Dimanche 16 juillet

- Mairie de la Rivière



À partir de 18h : concerts de l'association Klé de Sol , MS Prod , MKS, Maxime Many, Jean Roland Miquel, Barth22h00 : Spectacle Pyrotechnique

• Saint-Pierre

Les festivités commencent dès ce jeudi 13 juillet sur le front de mer d

Au programme :

- un défilé militaire et associatif - Rendez-vous à 16h sur le boulevard Hubert Delisle

- un plateau artistique avec deux stars de la musique Matarom, le lauréat du prix du 20 désamb 2022, et Cassya, le groupe mythique mauricien à partir de 18h30 sur la scène du front de mer

- un feu d’artifice féerique illuminera le ciel et la mer de Saint-Pierre à partir de 22h

• Petite-Île

La commune de Petite-Île se prépare pour l’événement du 14 juillet, cérémonie patriotique, grand défilé des associations de la ville et défilé des voitures lontan.

Le soir nous ouvrirons le bal à 19h avec l’anniversaire de la radio local "RPI radio" pour poursuivre la soirée avec le traditionnelle bal du 14 juillet jusqu’à 1h.

• Saint-Joseph

La commune invite les habitants à la Caverne des Hirondelles le 14 juillet à partir de 20h. La soirée débutera par un spectacle de feux d’artifice éblouissant à ne pas manquer. Puis à partir de 20h30, place au concert Ambiance Nout Péi Avec Marie Alice Sinaman, Les Soulpkas, Benjam, Emmanuelle Ivara...

Au programme :

Au centre-ville



10h dépôt de gerbes au Monument aux Morts10h30 défilé des associations

À la Caverne des Hirondelles



• Le Tampon

12h discours des offciels20h feu d’artifice20h30 concert Ambiance Nout Péi

La ville du Tampon aussi se prépare pour la fête nationale. À cette occasion, la ville prévoit sur le parvis de mairie, un défilé militaire à 10h, un concert animé par les artistes Mikl, Algéric et DJ Luka. Clou du spectacle : à 19h le traditionnel feu d’artifice viendra clôturer cette journée du 14 juillet.

• Saint-Philippe

La ville de Saint-Philippe de son côté organise le 13 juillet, un Grand Bal populaire de 19h à minuit à la salle Henri Madoré. La soirée dansante sera gratuite, ouvert à tous et sans inscription préalable.

Le traditionnel défilé débutera le 14 juillet à partir de 9h00 devant la bibliothèque municipale. Le cortège composé notamment des élus, de la gendarmerie, des anciens combattants, de la police municipale, du sdis, des associations, des Miss, défilera sur la route nationale sous le rythme battant de la fanfare. Il sera suivi de la cérémonie au monument aux morts et de la remise de médaille de la famille.

• Sainte-Suzanne

• Saint-André

Le maire de Saint-André, Joé Bédier, et le conseil pmunicipal, invitent la population le 14 juillet à l’occasion de la Fête nationale:

8h45 : Accueil devant l’Hôtel de Ville

9h : Cérémonie au Monument aux Morts

• Saint-Benoît

Cérémonie commémorative, défilé militaire et associatif, animations, concerts et feu d’artifice sont au programme



Les festivités débuteront à 15h30 avec un dépôt de gerbe au monument aux morts. La cérémonie commémorative sera suivie d’un défilé militaire et associatif dans la rue Georges Pompidou, 300 défilants sont attendus



Après le défile, animations sur l’esplanade du front de mer pour les animations, le fue d'artifice et les concerts gratuites de Sega"el, Tatane Soldiat, Barth et Kalipsxau, jusqu’à 22h. Des Navettes gratuites du réseau Estival seront mises à la disposition du public.



Le programme

- 15h30 : dépôt de gerbes (monument aux morts)

- 16h : défilé militaire et associatif (centre-ville)

Sur l’esplanade du front de mer

- 17h : spectacles des associations culturelles

- 18h : battle Hip hop

-18h30 : Ségael et MIKL

- 19h55 : discours du maire

- 20h : feu d’artifice

- 20h20 : Tatane, Barth et Kalipsxau

- 22h00 : fin de la manifestation

- Le préfet prolonge les mesures d’interdiction jusqu’au samedi 15 juillet -

Suites aux violences urbaines et à l’approche de la Fête nationale et afin de prévenir les risques de troubles graves à l'ordre public au cours des festivités du 14 juillet, la Première ministre a pris un décret en date du 8 juillet qui interdit jusqu'au 15 juillet inclus la vente, le port, le transport et l'utilisation d'articles pyrotechniques et artifices de divertissement sur l'ensemble du territoire national. Pour les mêmes motifs, le préfet de La Réunion, reconduit à compter de ce jour (lundi 10 juillet) 16h et jusqu’au samedi 15 juillet inclus les mesures pour garantir la sécurité des biens et des personnes.

